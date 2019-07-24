Погода в Україні. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n124719-pogoda-v-ukrayini-na-25-lypnya-u-nyzci-oblastey-prognozuut-doschi-ta-grozy-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 25 липня в частині держави буде дощовою, з грозами. У низці областей істотних опадів не очікується.

Loading...

Температура повітря найближчої ночі становитиме від 12° до 19° тепла. Вдень стовпчики термометрів прогріються до 24−29° тепла. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 25 липня прогнозується дощова, є ймовірність гроз. Температура вночі 14−16° тепла, вдень 23−25° тепла.

У Львові завтра очікується хороша, сонячна погода. Температура повітря вночі 12−14° тепла, вдень 26−28° вище нуля.

В Одесі найближчої доби відпочивальників порадує сонячна погода. За інформацією Гідрометцентру, вночі температура повітря 17−19° тепла, а вдень — 27−29°.

У Дніпрі у четвер вдень дощитиме, можливі грози. Вночі температура повітря прогріється до 14−16° вище нуля, вдень прогнозують 25−27° за Цельсієм.

У Харкові завтра прогнозують тепло. Стовпчики термометрів вночі покажуть 12−14° тепла, вдень 26−28° вище нуля.

У Карпатах 25 липня синоптики обіцяють сонячну та теплу погоду. Повітря вночі погріється до 11−14° тепла, вдень 28−31° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 25 липня очікується відносно спокійна. Магнітні бурі в Києві не прогнозуються.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 24 липня погода в Україні буде дощовою практично по всій країні, окрім деяких західних і південних областей. Місцями обіцяли грози.