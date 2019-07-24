Вакарчук офіційно очолив партію "Голос". Фото: Радіо "Свобода"

https://racurs.ua/ua/n124718-vakarchuk-oficiyno-ocholyv-partiu-golos.html

Ракурс

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На з’їзді партії «Голос», що відбувся сьогодні в Києві, Святослава Вакарчука офіційно обрали головою цієї політичної сили.

До цього часу «Голос» очолювала Юлія Клименко, яка тепер зосередиться на економічних питаннях роботи партії. Про це сьогодні повідомила прес-служба політсили.

Сам Вакарчук, завершивши виборчу кампанію «Голосу», заявив, що візьметься за розбудову партії. Він подякував Клименко за те, що реорганізувала партію та перейменувала на «Голос», а також сформувала виборчий штаб і здійснювала керівництво виборчою кампанією.

За словами Вакарчука, «Голос» продовжуватиме розвиток своїх регіональних структур і мобілізовуватиме прихильників. Також він оголосив, що очолювана ним партія розпочинає підготовку до місцевих виборів.

Нагадаємо, 22 липня екс-голова «Голосу» Юлія Клименко заявила, що партія не підтримує проведення дострокових виборів до місцевих органів влади у 2019 році. Політсила виступає за переобрання місцевої влади лише після того, як нові парламентські сили покажуть себе у Верховній Раді протягом наступних 12 місяців. У партії вважають, що місцеві вибори повинні будуть відображати роботу нових сил у парламенті.