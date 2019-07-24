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Ракурс
Вакарчук официально возглавил партию "Голос". Фото: Радио "Свобода"

Вакарчук официально возглавил партию «Голос»

24 июл 2019, 16:52
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На съезде партии «Голос», который состоялся сегодня в Киеве, Святослава Вакарчука официально избрали главой этой политической силы.

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До нынешнего времени «Голос» возглавляла Юлия Клименко, которая теперь сосредоточится на экономических вопросах работы партии. Об этом сегодня сообщила пресс-служба политсилы.

Сам Вакарчук, завершив избирательную кампанию «Голоса», заявил, что займется развитием партии. Он поблагодарил Клименко за то, что реорганизовала партию и переименовала ее в «Голос», а также сформировала избирательный штаб и осуществляла руководство избирательной кампанией.

По словам Вакарчука, «Голос» будет продолжать развитие своих региональных структур и заниматься мобилизацией сторонников. Также он объявил, что возглавляемая им партия начинает подготовку к местным выборам.

Напомним, 22 июля экс-глава «Голоса» Юлия Клименко заявила, что партия не поддерживает проведение досрочных выборов в местные органы власти в 2019 году. Политсила выступает за переизбрание местных властей после того, как новые парламентские силы покажут себя в Верховной Раде в течение следующих 12 месяцев. В партии считают, что местные выборы должны будут отражать работу новых сил в парламенте.

Источник: Ракурс


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