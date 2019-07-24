Новые кресла увеличат комфорт пассажиров, фото: International Traveller

https://racurs.ua/n124717-revolucionnyy-dizayn-novaya-konfiguraciya-salona-samoletov-reshit-problemu-neudobnyh-centralnyh.html

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сертифицировало новую революционную конфигурацию салона, которая позволит решить проблему неудобства центральных кресел в пассажирских самолетах.

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Работы над разработкой нового дизайна компанией Molon Labe Designs продолжались в течение пяти лет, сообщает издание The Sun.

Пассажиры, которым выделено среднее место на самолете, часто испытывают неудобства. Мало того, что им приходится разделять оба подлокотника с соседями, им также часто бывает тесно из-за других пассажиров с любой из сторон.

Чтобы решить эту проблему, авторы новой конфигурации предлагают немного отодвинуть центральное кресло назад, что позволит увеличить его ширину с 45,7 см до 58,4 см. А благодаря зигзагообразной форме подлокотников пользоваться каждым из них смогут сразу два пассажира. Таким образом, возрастет и комфорт двух других пассажиров.

Отмечается, что одна из американских авиакомпаний, название которой не указывается, уже заказала установку такой конструкции кресел на 50 своих самолетов. Этот заказ должен быть выполнен до конца 2020 года.

Сначала новые кресла будут использовать только для кратко- и среднемагистральных полетов. Версия кресел, предназначенных для длительных полетов, еще разрабатывается.

Напомним, в прошлом году компания Volvo показала концепт беспилотного электромобиля с кроватью. По мнению разработчиков, такие автомобили могут стать альтернативой самолетам для относительно недалеких путешествий.