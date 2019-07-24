Нові крісла збільшать комфорт пасажирів, фото: International Traveller

https://racurs.ua/ua/n124717-revoluciynyy-dyzayn-nova-konfiguraciya-salonu-litakiv-dopomoje-vyrishyty-problemu-nezruchnyh.html

Ракурс

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) сертифікувало нову революційну конфігурацію салону, котра дозволить вирішити проблему незручності центральних крісел у пасажирських літаках.

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Роботи над розробкою нового дизайну компанією Molon Labe Designs тривали протягом п’яти років, повідомляє видання The Sun.

Пасажири, яким виділено середнє місце на літаку, часто відчувають незручності. Мало того, що їм доводиться розділяти обидва підлокітники із сусідами, їм також часто буває тісно через інших пасажирів з будь-якої зі сторін.

Щоб вирішити цю проблему, автори нової конфігурації пропонують трохи відсунути центральне крісло назад, що дозволить збільшити його ширину з 45,7 см до 58,4 см. А завдяки зиґзаґоподібній формі підлокітників користуватися кожним із них зможуть відразу два пасажири. Таким чином, зросте і комфорт двох інших пасажирів.

Зазначається, що одна з американських авіакомпаній, назва якої не вказується, вже замовила встановлення такої конструкції крісел на 50 своїх літаків. Це замовлення має бути виконане до кінця 2020 року.

Спочатку нові крісла використовуватимуть тільки для коротко- та середньомагістральних польотів. Версія крісел, призначених для довготривалих польотів, ще розробляється.

Нагадаємо, торік компанія Volvo показала концепт безпілотного електромобіля з ліжком. На думку розробників, такі автомобілі можуть стати альтернативою літакам для відносно недалеких подорожей.