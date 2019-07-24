Петро Порошенко прийшов в ДБР. Фото: Цензор.НЕТ

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Колишній президент України Петро Порошенко 24 липня приходив до приміщення ДБР, оскільки хотів дати свідчення.

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У Державному бюро розслідувань екс-главу держави чекали завтра, 25 липня. Про це повідомив голова Держбюро Роман Труба у Telegram.

Екс-президент звернувся з проханням у зв’язку з довгостроковою відпусткою провести його допит сьогодні, а не 25 липня, як це було визначено слідчим, — написав він.

Труба відзначив, що Порошенку зовсім не обов’язково було приходити особисто на прийом до глави ДБР, оскільки узгодити перенесення дати допиту зі слідчими могли й адвокати лідера «ЄС». Керівник бюро наголосив, що не втручатиметься у досудове розслідування і не вказуватиме слідчим, коли і кого їм допитувати.

Глава ДБР повідомив, що слідчі з порозумінням поставилися до завантаженості екс-президента під час виборчої кампанії й висловив сподівання, що Порошенко так само з повагою поставиться до роботи правоохоронців та прийде на допит.

Водночас у прес-службі партії «Європейська Солідарність» підтвердили, що сьогодні Петро Порошенко приходив до Державного бюро розслідувань. У політичній силі також заявили, що «ніяких слідчих дій щодо Петра Порошенка в ДБР на 25 липня не заплановано».

Нагадаємо, ДБР викликало Порошенка на допит на 17 липня як свідка в кримінальному провадженні за фактом можливого ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом від продажу заводу «Кузня на Рибальському», проте він у призначений час не з’явився.