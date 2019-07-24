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Facebook та Instagram спіткав збій у Європі

Facebook та Instagram спіткав збій у Європі (КАРТА)

24 лип 2019, 16:31
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Соціальні мережі Facebook та Instagram частково не працюють у Східній Європі.

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Збій у популярних соцмережах стався сьогодні, 24 липня, близько 16.00. Під час спроби входу до акаунту або перезавантаження сторінки частина користувачів отримує повідомлення про помилку.

При цьому мобільна версія Фейсбуку працює в звичайному режимі.

За даними сервісу Downdetector, який відстежує роботу популярних сайтів, найглобальніші проблеми з Фейсбуком та Інстаграмом спостерігаються в Польщі, Литві й Україні.

Facebook та Instagram спіткав збій у Європі. Скріншот: Downdetector

Facebook та Instagram спіткав збій у Європі. Скріншот: Downdetector

Минулого разу глобальний збій у роботі Facebook та Instagram, а також месенджера WhatsApp, який стався 3 липня, зачепив користувачів по всьому світу. Вони скаржилися на неможливість завантаження фото та відео, а також зникнення лайків і коментарів.

Джерело: Ракурс


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