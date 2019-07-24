Два великих астероїди пролетять біля Землі в найближчі дві години. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n124714-dva-velykyh-asteroyida-proletyat-bilya-zemli-v-nayblyjchi-dvi-godyny.html

Ракурс

Над Землею пролетять два великих астероїди у найближчі дві години. Діаметр першого з них перевищує 120 метрів, а мчить він зі швидкістю 69 тис. км/год.

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Так, астероїд 2019 OD пролетить над Землею приблизно о 16.31 (за київським часом), а 2019 OE очікується через годину о 17.36. Про це повідомляється за даними Центру досліджень навколоземних об'єктів при Лабораторії реактивного руху NASA, передає Naked-science.

Астероїд 2019 OD з групи Аполлона занесли в базу ще 5 липня. Він наблизиться на відстань в 353 тис. км, при тому що від Місяця нас відділяє близько 385 тис. км. У NASA запевняють, що зіткнення цього астероїда з Землею малоймовірне.

Астероїд 2019 ОЕ є меншим і пройде в 962 тис. км від Землі зі швидкістю близько 32 тис. Км/год.

Зазначимо, що сьогодні близько 9.00 години ранку центр досліджень NASA зафіксував подорож над Землею астероїда 2015 HM10. Його діаметр перевищує 110 метрів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку квітня японська міжпланетна станція «Хаябуса-2» бомбардувала астероїд Рюгу.