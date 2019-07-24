Два крупных астероида пролетят около Земли в ближайшие два часа. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n124714-dva-krupnyh-asteroida-proletyat-okolo-zemli-v-blijayshie-dva-chasa.html

Ракурс

Над Землей пролетят два крупных астероида в ближайшие два часа. Диаметр первого из них превышает 120 метров, а мчится он со скоростью 69 тыс. км/час.

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Так, астероид 2019 OD пролетит над Землей примерно в 16.31 (по Киеву), а 2019 OE ожидается через час в 17.36. Об этом сообщается по данным Центра исследований околоземных объектов при Лаборатории реактивного движения NASA, передает Naked-science.

Астероид 2019 OD из группы Аполлона занесли в базу еще 5 июля. Он приблизится на расстояние в 353 тыс. км, при том что от Луны нас отделяет около 385 тыс. км. В NASA уверяют, что столкновение этого астероида с Землей маловероятно.

Астероид 2019 ОЕ является более маленьким и пройдет в 962 тыс. км от Земли со скоростью около 32 тыс. км/час.

Отметим, что сегодня около 9.00 часов утра центр исследований NASA зафиксировал путешествие над Землей астероида 2015 HM10. Его диаметр превышает 110 метров.

Как ранее сообщал «Ракурс», в начале апреля японская межпланетная станция «Хаябуса-2» бомбардировала астероид Рюгу.