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Ракурс
Владислав Мангер, фото: «5 канал»

Справа Гандзюк: ГПУ зупинила досудове розслідування стосовно Мангера та Левіна (ДОКУМЕНТ)

24 лип 2019, 16:01
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Генеральна прокуратура України (ГПУ) зупинила досудове розслідування щодо Владислава Мангера та Олексія Левіна — підозрюваних в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, який відбувся наприкінці липня минулого року й привів до її смерті.

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Відповідне рішення було ухвалене ще 16 липня. Про це повідомляє видання «Слідство.інфо», до рук журналістів якого потрапив відповідна постанова ГПУ.

Інформація, наведена в цьому документі, свідчить, що ГПУ виокремила підозрюваних в одне провадження та зупинила його, оскільки Левін наразі перебуває в розшуку і щодо нього немає можливості здійснювати слідчі дії в Україні.

Зазначається, що це рішення ухвалене «у зв’язку з оголошенням його в розшук та наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва» на підставі ч.1 ст. 280 Кримінального процесуального кодексу, котра встановлює підстави та порядок зупинення досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Наразі Левін та Магнер є головними підозрюваними у справі щодо вбивства Гандзюк.

Адвокати Мангера в коментарі виданню зазначили, що вважають постанову прокуратури про призупинення досудового розслідування стосовно їхнього підзахисного «юридично абсолютно абсурдною» й будуть її оскаржувати, вимагаючи, щоб провадження зупинили лише стосовно Левіна.

Я розумію, що це просто спосіб відстрочити неминуче. Тобто на даний час прокуратура зрозуміла, що їм доведеться визнавати, що Мангер невинен, що жодного доказу у справі немає, — вважає адвокат Мангера Дмитро Ільченко.

Сторона потерпілих також не погоджується з цим рішенням ГПУ. За словами представниці родини Гандзюк Євгенія Закревська, існує загроза, що підозрювані можуть уникнути відповідальності.

Нас непокоїть те, що провадження зупинили, не продовживши строки досудового розслідування, — наголошує Закревська.

Документ: «Слідство.інфо»

Документ: «Слідство.інфо»

Нагадаємо, наприкінці травня Мангер заявив, що пройшов перевірку на поліграфі.


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