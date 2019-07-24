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Канадець віддав понад 400 тис. дол. за брудні кросівки з Олімпійських ігор. Фото: AvtoBlog

Канадець віддав понад 400 тис. дол. за брудні кросівки з Олімпійських ігор (ФОТО)

24 лип 2019, 15:51
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Колекціонер з Канади Майлс Надал заплатив 437,5 тис. дол. За брудні кросівки. У далекому 1972 році цю пару Nike Waffle Racing Flat Moon Shoe створив один із засновників компанії Nike тренер з бігу Білл Бауерман для Олімпійських ігор того року.

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Тоді Бауерман створив 12 пар кросівок. Модель Moon Shoe планували продати на торгах з ще 99 іншими рідкісними кросівками, і канадець хотів викупити всю колекцію до аукціону. Однак йому продали тільки 99 пар за 850 тис. дол., а бажану модель все ж виставили на торги. Про це повідомляє «Лента».

Зазначимо, що покупка Moon Shoe вартістю понад 400 тис. дол. перевищила попередній рекорд вартості кросівок, проданих на аукціоні, у понад два рази.

Колекціонер заплатив 430 тис. дол. за брудні кросівки. Фото: Sotheby's

На унікальну модель Бауерман, згідно з легендою, надихнувся вафлями і навіть відлив підошву першого зразка у вафельниці дружини.

Зазначимо, що всю сотню кросівок Надал виставить в своєму приватному музеї зі своєю колекцією автомобілів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в травні картину Моне продали в США за рекордні 110,7 млн ​​дол.


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