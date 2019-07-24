Канадец отдал более 400 тыс. долл. за грязные кроссовки из Олимпийских игр. Фото: AvtoBlog

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Ракурс

Коллекционер из Канады Майлс Надал заплатил 437,5 тыс. долл. за грязные кроссовки. В далеком 1972 году эту пару Nike Waffle Racing Flat Moon Shoe создал один из основателей компании Nike тренер по бегу Билл Бауэрман для Олимпийских игр того года.

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Тогда Бауэрман создал 12 пар кроссовок. Модель Moon Shoe планировали продать на торгах с еще 99 другими редкими кроссовками, и канадец хотел выкупить всю коллекцию до аукциона. Однако ему продали только 99 пар за 850 тыс. долл., а желаемую модель все же выставили на торги. Об этом сообщает «Лента».

Отметим, что покупка Moon Shoe стоимостью более 400 тыс. долл. превзошла прежний рекорд стоимости кроссовок, проданных на аукционе, более чем в два раза.

На уникальную модель Бауэрман, согласно легенде, вдохновился вафлями и даже отлил подошву первого образца в вафельнице жены.

Отметим, что всю сотню кроссовок Надал выставит в своем частном музее со своей коллекцией автомобилей.

Как ранее сообщал «Ракурс», в мае картину Моне продали в США за рекордные 110,7 млн долл.