Владислав Мангер, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n124713-delo-gandzuk-gpu-ostanovila-dosudebnoe-rassledovanie-v-otnoshenii-mangera-i-levina-dokument.html

Ракурс

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) остановила досудебное расследование в отношении Владислава Мангера и Алексея Левина — подозреваемых в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, которое состоялось в конце июля прошлого года и привел к ее смерти.

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Соответствующее решение было принято еще 16 июля. Об этом сообщает издание «Слідство.інфо», в руки журналистов которого попало соответствующее постановление ГПУ.

Информация, приведенная в этом документе, свидетельствует, что ГПУ выделила подозреваемых в одно производство и остановила его, поскольку Левин сейчас находится в розыске и в отношении него нет возможности осуществлять следственные действия в Украине.

Отмечается, что это решение принято «в связи с объявлением его в розыск и имеющейся необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества» на основании ч.1 ст. 280 Уголовно-процессуального кодекса, которая устанавливает основания и порядок приостановления предварительного расследования после сообщения лицу о подозрении.

Сейчас Левин и Магнер являются главными подозреваемыми по делу об убийстве Гандзюк.

Адвокаты Мангера в комментарии изданию отметили, что считают постановление прокуратуры о приостановлении досудебного расследования в отношении их подзащитного «юридически абсолютно абсурдным» и будут ее оспаривать, требуя, чтобы производство остановили только в отношении Левина.

Я понимаю, что это просто способ отсрочить неизбежное. То есть в настоящее время прокуратура поняла, что им придется признавать, что Мангер невиновен, что никаких доказательств в деле нет, — считает адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

Сторона потерпевших также не согласна с этим решением ГПУ. По словам представительницы семьи Гандзюк Евгении Закревской, существует угроза, что подозреваемые могут избежать ответственности.

Нас беспокоит то, что производство остановили, не продлив сроки досудебного расследования, — отмечает Закревская.

Напомним, в конце мая Мангер заявил, что прошел проверку на полиграфе.