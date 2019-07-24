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Facebook и Instagram настиг сбой в Европе

Facebook и Instagram настиг сбой в Европе (КАРТА)

24 июл 2019, 16:31
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Социальные сети Facebook и Instagram частично не работают в Восточной Европе.

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Сбой в соцсетях произошел сегодня, 24 июля, около 16.00. При попытке входа в аккаунт или обновления страницы часть пользователей получает сообщение об ошибке.

При этом мобильная версия Фейсбука работает в обычном режиме.

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных сайтов, самые глобальные проблемы с Фейсбуком и Инстаграмом наблюдаются в Польше, Литве и Украине.

Facebook и Instagram настиг сбой в Европе. Скриншот: Downdetector

Facebook и Instagram настиг сбой в Европе. Скриншот: Downdetector

Источник: Ракурс


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