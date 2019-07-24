Facebook и Instagram настиг сбой в Европе

https://racurs.ua/n124716-facebook-i-instagram-nastig-sboy-v-evrope-karta.html

Ракурс

Социальные сети Facebook и Instagram частично не работают в Восточной Европе.

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Сбой в соцсетях произошел сегодня, 24 июля, около 16.00. При попытке входа в аккаунт или обновления страницы часть пользователей получает сообщение об ошибке.

При этом мобильная версия Фейсбука работает в обычном режиме.

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных сайтов, самые глобальные проблемы с Фейсбуком и Инстаграмом наблюдаются в Польше, Литве и Украине.