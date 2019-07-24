Петр Порошенко пришел в ГБР. Фото: Цензор.НЕТ

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Ракурс

Бывший президент Украины Петр Порошенко 24 июля приходил в помещение ГБР, поскольку хотел дать показания.

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В Государственном бюро расследований экс-главу государства ждали завтра, 25 июля. Об этом сообщил глава Госбюро Роман Труба в Telegram.

Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем, — написал он.

Труба отметил, что Порошенко совсем не обязательно было приходить лично на прием к главе ГБР, поскольку согласовать перенос даты допроса со следователями могли и адвокаты лидера «ЕС». Руководитель бюро отметил, что не будет вмешиваться в досудебное расследование и не будет указывать следователям, когда и кого им допрашивать.

Глава ГБР сообщил, что следователи с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании и выразил надежду, что Порошенко так же с уважением отнесется к работе правоохранителей и придет на допрос.

В пресс-службе партии «Европейская Солидарность» подтвердили, что сегодня Петр Порошенко приходил в Государственное бюро расследований. В политической силе заявили, что «никакие следственные действия в отношении Петра Порошенко в ГБР на 25 июля не запланированы».

Напомним, ГБР вызвал Порошенко на допрос на 17 июля в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода «Кузница на Рыбацкой», однако он в назначенное время не явился.