Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 25 июля в части государства будет дождливой, с грозами. В ряде областей существенных осадков не ожидается.

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Температура воздуха ближайшей ночью составит от 12° до 19° тепла. Днем столбики термометров прогреются до 24−29° тепла. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 25 июля прогнозируется дождливая, есть вероятность гроз. Температура ночью 14−16° тепла, днем 23−25° тепла.

Во Львове завтра ожидается хорошая, солнечная погода. Воздух ночью прогреется до 12−14° тепла, днем 26−28° выше нуля.

В Одессе в ближайшие сутки отдыхающих порадует солнечная погода. По информации Гидрометцентра, ночью температура воздуха 17−19° тепла, а днем — 27−29°.

В Днепре в четверг днем дожди, возможны грозы. Ночью температура воздуха прогреется до 14−16° выше нуля, днем прогнозируют 25−27° по Цельсию.

В Харькове завтра прогнозируют тепло. Столбики термометров ночью покажут 12−14° тепла, днем 26−28° выше нуля.

В Карпатах 25 июля синоптики обещают солнечную и теплую погоду. Температура воздуха ночью погреется до 11−14° тепла, днем 28−31° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 25 июля ожидается относительно спокойная. Магнитные бури в Киеве не прогнозируются.

Напомним, синоптики обещали, что 24 июля погода в Украине будет дождливой практически по всей стране, кроме западных и южных областей. Местами обещали грозы.