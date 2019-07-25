Задержан российский танкер, блокировавший украинских моряков на Азове. Фото: Цензор.НЕТ

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Российский танкер NEYMA, участвовавший в нападении на украинские военные корабли в Керченском проливе, задержали Служба безопасности Украины и военная прокуратура.

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Российское судно зашло в порт Измаила Одесской области под флагом РФ, но с измененным названием — NIKA SPIRIT, который по номеру ИМО согласно данным международной информационной системы EQUASIS был идентифицирован как танкер NEYMA, привлеченный к атаке на украинских моряков. Сейчас готовятся материалы для ареста этого танкера. Об этом сегодня сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что именно с помощью танкера NEYMA (ИМО 8895528, MMSI 273347000) российские пограничники блокировали движение украинских военных кораблей в Керченском проливе, после чего совершили акт вооруженной агрессии против ВМС Украины и захват 24 членов экипажа.

На задержанном судне уже проведены санкционированные обыски с целью изъятия документов, записей радиопереговоров и бортовых журналов. Также допрошены члены экипажа. Сам танкер будет вещественным доказательством по делу.

В СБУ напомнили, что по факту нападения россиян на украинские корабли «Сумы», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» в Керченском проливе военная прокуратура Украины проводит досудебное расследование. Заочно сообщено о подозрении 15 представителям высшего военного руководства России, в том числе контр-адмиралу, двум вице-адмиралам и генерал-полковнику.

Напомним, вчера, 24 июля, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что уже почти достигнуты договоренности с РФ относительно возвращения захваченных в плен на Азове украинских моряков и лишь осталось оформить последние документы.