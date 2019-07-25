Затримано російський танкер, що блокував українських моряків на Азові. Фото: Цензор.НЕТ

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Російський танкер NEYMA, що брав участь у нападі на українські військові кораблі в Керченській протоці, затримали Служба безпеки України і військова прокуратура.

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Російське судно зайшло в порт Ізмаїла на Одещині під прапором РФ, але зі зміненою назвою — NIKA SPIRIT, який за номером ІМО згідно з даними міжнародної інформаційної системи EQUASIS було ідентифіковано як танкер NEYMA, залучений до атаки на українських моряків. Наразі готуються матеріали для арешту цього танкера. Про це сьогодні повідомила прес-служба СБУ.

Встановлено, що саме за допомогою танкеру NEYMA (ІМО 8895528, MMSI 273347000) російські прикордонники блокували рух українських військових кораблів у Керченській протоці, після чого здійснили акт збройної агресії проти ВМС України та захоплення 24 членів екіпажу.

На затриманому судні вже проведено санкціоновані обшуки з метою вилучення документів, записів радіопереговорів і бортових журналів. Також допитано членів екіпажу. Сам танкер буде речовим доказом у справі.

У СБУ нагадали, що за фактом нападу росіян на українські кораблі «Суми», «Бердянськ» і буксир «Яни Капу» в Керченській протоці військова прокуратура України проводить досудове розслідування. Заочно повідомлено про підозру 15 представникам вищого військового керівництва Росії, у тому числі контр-адміралу, двом віце-адміралам і генерал-полковнику.

Нагадаємо, вчора, 24 липня, український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що вже майже досягнуто домовленостей із РФ щодо повернення захоплених у полон на Азові українських моряків і залишилося лише оформити останні документи.