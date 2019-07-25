ДТП із кортежем Зеленського: справу передали до суду. Фото: "Народна правда"

https://racurs.ua/ua/n124749-dtp-iz-kortejem-zelenskogo-spravu-peredaly-do-sudu.html

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Адміністративні протоколи щодо водіїв кортежу президента України Володимира Зеленського, які у Запорізькій області скоїли дорожньо-транспортну пригоду без жертв, передали до київського суду.

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Правоохоронці передали протоколи до суду за місцем проживання водіїв, повідомляють «Українські новини» з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Зазначається, що двох водіїв кортежу Зеленського можуть покарати штрафами у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це наразі становить 340 грн, або позбавленням права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Нагадаємо, що дорожньо-транспортна пригода за участю машин особового складу Управління державної охорони України сталася у неділю, 14 липня. Крім мікроавтобуса Volkswagen Transporter в аварію потрапили ще два автомобілі, які рухалися у попутному напрямку. На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Зазначалося, що водії кортежу президента Володимира Зеленського поверталися з відрядження до місця постійної дислокації у Києві. Автомобіля президента України серед машин, які потрапили в ДТП, не було.