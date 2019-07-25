ДТП с кортежем Зеленского: дело передали в суд. Фото: "Народная правда"

https://racurs.ua/n124749-dtp-s-kortejem-zelenskogo-delo-peredali-v-sud.html

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Административные протоколы в отношении водителей кортежа президента Владимира Зеленского, которые в Запорожской области совершили дорожно-транспортное происшествие без жертв, отправили в киевский суд.

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Правоохранители передали протоколы в суд по месту жительства водителей, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Отмечается, что двоих водителей кортежа Зеленского могут наказать штрафами в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, а это сейчас составляет 340 грн, или лишением права управлять транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие с участием машин личного состава Управления государственной охраны Украины произошло в воскресенье, 14 июля. Кроме микроавтобуса Volkswagen Transporter в аварию попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Отмечалось, что водители кортежа Владимира Зеленского возвращались из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве. Автомобиля президента Украины среди машин, попавших в ДТП, не было.