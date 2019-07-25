Дело «Ощадбанка»: Россия обжаловала решение арбитража о компенсации. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n124748-delo-oschadbanka-rossiya-objalovala-reshenie-arbitraja-o-kompensacii.html

Ракурс

В деле «Ощадбанка» Россия обжаловала решение международного арбитража во французских судах. Москва не хочет выплачивать 1 млрд убытков, которые нанесла финансовому учреждению в результате аннексии Крыма.

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В своем заявлении, Россия заявляет, что арбитраж не имеет необходимой компетенции для рассмотрения этого дела. Министерство юстиции РФ обвинило Киев в том, что он не сообщил россиянам о рассмотрении заявления о признании и выполнении соответствующего решения на территории государства. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Отметим, что 17 июля Киевский апелляционный суд признал и дал разрешение на выполнение постановления Арбитражного трибунала в Париже от 26 ноября 2018 года, согласно которому Россия должна компенсировать украинскому «Ощадбанку» 1 млрд 111,3 млн долл.

В вердикте указано, что производство было открыто 2 мая, а уже 13 и 27 мая сообщили посольству и Минюсту РФ соответственно. Однако в определенный срок Москва обжалования не подала. Решение можно обжаловать только в Верховном суде.

Как ранее сообщал «Ракурс», Россия должна компенсировать также проценты на другие расходы на сумму 3,87 млн ​​долл.