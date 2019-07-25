На Донбассе мужчина заявил о похищении его сына боевиками. Фото: "Первый кабельный"

https://racurs.ua/n124747-na-donbasse-mujchina-zayavil-o-pohischenii-ego-syna-boevikami.html

Ракурс

На Донбассе боевики похитили 28-летнего мужчину на блокпосту близ КПВВ «Марьинка». С заявлением об этом в полицию обратился отец потерпевшего.

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Как утверждает мужчина, его сын 1991 года рождения был задержан на блокпосту «Каргилл» неподалеку от Марьинки. Об этом информируют УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В данный момент, как утверждает отец похищенного парня, потерпевший удерживается в помещении следственного изолятора в оккупированном Донецке.

По данному факту начато уголовное производство согласно ст. 146 Уголовного кодекса Украины (о незаконном лишении свободы). Все обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции.

Напомним, что ранее государственный служащий из Волновахи, который направлялся проведать своих больных родственников, был похищен неизвестными в оккупированной Макеевке. С заявлением о похищении в правоохранительные органы обратилась жена потерпевшего.