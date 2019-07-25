Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На Донбассе мужчина заявил о похищении его сына боевиками. Фото: "Первый кабельный"

На Донбассе мужчина заявил о похищении его сына боевиками

25 июл 2019, 13:51
999

На Донбассе боевики похитили 28-летнего мужчину на блокпосту близ КПВВ «Марьинка». С заявлением об этом в полицию обратился отец потерпевшего.

Loading...

Как утверждает мужчина, его сын 1991 года рождения был задержан на блокпосту «Каргилл» неподалеку от Марьинки. Об этом информируют УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В данный момент, как утверждает отец похищенного парня, потерпевший удерживается в помещении следственного изолятора в оккупированном Донецке.

По данному факту начато уголовное производство согласно ст. 146 Уголовного кодекса Украины (о незаконном лишении свободы). Все обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками полиции.

Напомним, что ранее государственный служащий из Волновахи, который направлялся проведать своих больных родственников, был похищен неизвестными в оккупированной Макеевке. С заявлением о похищении в правоохранительные органы обратилась жена потерпевшего.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

«Судьба автора будет несладкой»: в команде Зеленского рассказали о ходе расследования относительно видеоролика с грузовиком

В команде президента рассказали о ходе расследования по резонансному видеоролику, в котором грузовик стремительно проезжает перед идущим по дороге Зеленским

Новости Украины
16:19

В Украине стартует кампания по вакцинации от дифтерии и столбняка (ВИДЕО)

Во время пресс-конференции исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила о начале масштабной кампании по вакцинации украинцев от дифтерии и столбняка

Новости Украины
12:39
Новости партнеров
Загрузка...