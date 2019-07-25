На Донеччині чоловік заявив про викрадення його сина бойовиками. Фото: "Перший кабельний"

https://racurs.ua/ua/n124747-na-donechchyni-cholovik-zayavyv-pro-vykradennya-yogo-syna-boyovykamy.html

Ракурс

На Донбасі бойовики викрали 28-річного чоловіка на блокпосту поблизу КПВВ «Мар'їнка». Із заявою про це до поліції звернувся батько потерпілого.

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Як стверджує чоловік, його син 1991 року народження був затриманий на блокпосту «Каргіл» неподалік від Мар’їнки. Про це інформують УНН із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

На даний момент, як стверджує батько викраденого хлопця, потерпілий утримується у приміщенні слідчого ізолятора в окупованому Донецьку.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до ст. 146 Кримінального кодексу України (про незаконне позбавлення волі). Всі обставини події наразі з’ясовуються співробітниками поліції.

Нагадаємо, що раніше державний службовець із Волновахи, який прямував провідати своїх хворих родичів, був викрадений невідомими в окупованій Макіївці. Із заявою про викрадення до правоохоронних органів звернулася дружина потерпілого.