Вибори: на Закарпатті не можуть порахувати голоси через отруєння членів комісії. Фото: slovami.

https://racurs.ua/ua/n124746-vybory-na-zakarpatti-ne-mojut-porahuvaty-golosy-cherez-otruiennya-chleniv-komisiyi.html

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У Закарпатській області не можуть порахувати голоси на позачергових парламентських виборах через масове отруєння членів виборчої комісії. До лікарів звернулися шестеро осіб, з них четверо осіб наразі в інфекційному відділенні Свалявської лікарні. Стільки ж членів комісії лікуються дома.

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Ймовірно, близько десяти членів комісії № 70 отруїлися салатом олів'є, яке того дня скуштували усі. Про це повідомляє видання Mukachevo.net.

Зазначимо, що серед постраждалих опинилися навіть двоє працівників поліції, один спостерігач та співробітник Державної служба з надзвичайних ситуацій.

Голова виборчої комісії розповів, що їжу замовили у ресторані, який розташований неподалік від дільниці. В усіх постраждалих однакові симптоми: вони страждають на діарею, блювоту та мають високу температуру.

Як відомо, в Україні 21 липня відбулися парламентські вибори. Наразі пораховані 99,90% протоколів.

Першу позицію займає президентська партія «Слуга народу» (43,16%), слідом за нею йдуть «Опозиційна Платформа — За життя» (13,04%), «Батьківщина» (8,18%), «Європейська солідарність"(8,10%) і «Голос» (5,82%).

Як раніше повідомлялося, «Слуга народу» розмірковує над створенням коаліції з самовисуванцями.