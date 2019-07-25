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Выборы: на Закарпатье не могут посчитать голоса из-за отравления членов комиссии. Фото: slovami

Выборы: на Закарпатье не могут посчитать голоса из-за отравления членов комиссии

25 июл 2019, 13:18
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В Закарпатской области не могут посчитать голоса на внеочередных парламентских выборах из-за массового отравления членов избирательной комиссии. К врачам обратились шесть человек, из них четверо сейчас в инфекционном отделении Свалявской больницы. Столько же членов комиссии лечатся дома.

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Вероятно, около десяти членов комиссии № 70 отравились салатом оливье, которое в тот день попробовали все. Об этом сообщает издание Mukachevo.net.

Отметим, что среди пострадавших оказались даже двое полицейских, один наблюдатель и сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Председатель избирательной комиссии рассказал, что еду заказали в ресторане, который расположен неподалеку от участка. У всех пострадавших одинаковые симптомы: они страдают диареей, рвотой и высокой температурой.

Как известно, в Украине 21 июля состоялись парламентские выборы. Сейчас посчитаны 99,90% протоколов.

Первую позицию занимает президентская партия «Слуга народа» (43,16%), следом за ней идут «Оппозиционная Платформа — За жизнь» (13,04%), «Батькивщина» (8,18%), «Европейская солидарность» (8,10%) и «Голос» (5,82%).

Как ранее сообщалось, «Слуга народа» размышляет над созданием коалиции с самовыдвиженцами.


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Выборы: на Закарпатье не могут посчитать голоса из-за отравления членов комиссии

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