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Ракурс
Отзыв депутата Верховной Рады Украины. Фото: Ракурс

Отзыв депутата Верховной Рады Украины: как отозвать нардепа

Людмила ЗАГЛАДА25 июл 2019, 10:12
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Досрочные парламентские выборы, кажется, не оставили равнодушным никого. Сейчас большая часть страны в восторге от результатов. Из тех, кто остался в меньшинстве, кто-то впал в депрессию, кто-то переобувается в прыжке (это особенно противно наблюдать), и лишь единицы — на море (эти, пожалуй, — самые умные). Но за шумной эйфорией неизбежно следует большое разочарование — это мы уже проходили, и не раз. А значит, попытки отзыва депутата Верховной Рады Украины не заставят себя долго ждать.

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Прогнозы у всех разные, но есть основания полагать, что начало отопительного сезона принесет любителям низких тарифов, высоких пенсий и нулевых налогов много неприятных неожиданностей. Вот тогда даже они могут схватиться за головы и закричать: «Эти депутаты испортились, несите новых!». И уж за нескольких «своих», которых самолично выбирали, каждый избиратель несет личную ответственность. Так может ли он поменять «испорченного» депутата ВР на свеженького?

В случае с депутатом местного совета это довольно просто. Подробную пошаговую инструкцию, как избиратели могут выставить вон местного депутата в три шага, «Ракурс» давал здесь. Но с отзывом депутатов Верховной Рады Украины дело обстоит намного сложнее.

Отзыв депутата Верховной Рады Украины: как действовала старая система

Сначала немного истории. В самые дебри мы забираться не будем, потому что в СССР все эти игрища с выборами были чисто номинальными: один кандидат от «нерушимого блока коммунистов и беспартийных», марши и пирожки с компотом в буфетах избирательных участков.

После обретения независимости с 1995 по 2001 год действовала довольно неуклюжая, но в целом вполне демократичная система отзыва депутата Верховной Рады Украины, опирающаяся на Конституцию. В законе «Об отзыве народного депутата Украины» прописывались основания для отзыва избирателями народного депутата: нарушение положений Конституции, систематическое невыполнение обязанностей, использование положения в личных корыстных целях… Не будем перечислять все, кому интересно — утративший силу закон №396/95-ВР можно легко найти на сайте Рады.

При этом право поднять вопрос об отзыве депутата Верховной Рады Украины принадлежало «исключительно избирателям соответствующего избирательного округа». Процесс довольно хлопотный: нужно было провести общее собрание, на котором должны были присутствовать не менее 300 избирателей, перед этим за 45 дней собрать подписи за отзыв, потом уже в дело включались избирательные комиссии (районные и окружные) и депутаты местного и всеукраинского уровня…

Это была длинная и сложная многоступенчатая процедура, и если на каком-то этапе она давала сбой и отозвать депутата не удавалось, повторно ее можно было инициировать только через год. Но тут был принципиальный момент — инициатором процесса отзыва депутата Верховной Рады Украины были исключительно избиратели.

Отзыв депутата Верховной Рады Украины: депутатский междусобойчик

Летом 2001 года был принят новый закон «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе народного депутата Украины», отменивший действие закона «Об отзыве народных депутатов Украины». Там довольно четко прописаны виды деятельности, несовместимые с наличием депутатского мандата (правда, видно и то, как формально легко обойти некоторые из пунктов). А вот что касается… нет, даже не отзыва, а «досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины», тут и начинаются непонятные вещи. Оставим в покое уход по собственному желанию, отъезд на ПМЖ или смерть.

Нас занимает единственный вопрос: если нардеп начинает выкидывать фортели или просто не выполняет свои обязанности, имеет ли право обычный гражданин инициировать процедуру отзыва депутата Верховной Рады Украины?

Отзыв депутата Верховной Рады Украины. Фото: Ракурс

Нет. Если депутат должен покинуть парламент по уважительной, так сказать, причине, это решение принимается большинством в Раде по представлению комитета, занимающегося вопросами депутатской этики. Депутатов-совместителей лишить мандата может только суд. Но обращаться в суд должен спикер парламента. Он может обратиться, а может и не обратиться (написав, конечно же, обоснование такому отказу).

Если спикер отказался обращаться в суд по поводу отзыва депутата Верховной Рады Украины, но комитет, занимающийся вопросами депутатской этики, с этим не согласен, то он выносит вопрос на заседание ВР, и уже та может обязать спикера обратиться в суд. Ну а сколько может длиться суд, особенно если депутат пользуется услугами адвокатов — виртуозов затягивания дел, можно себе представить. Эдак депутатская каденция закончится быстрее, чем судебное дело, а там можно попытать счастья на новых выборах. Иллюстрациями к такому печальному положению дел могут послужить многочисленные скандалы с депутатами-совместителями, но перечислять их и скучно, и грустно, и бессмысленно.

Новая надежда на возможность отзыва депутата Верховной Рады Украины?

Детали действующей процедуры отзыва депутата Верховной Рады Украины прописаны в законе №2328-III «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе народного депутата Украины». Только непонятно — зачем обычному гражданину знакомиться с ней, если после выборов ниточка обрывается. Вы можете ходить к депутату (если дойдете), просить, жаловаться, но инициировать его отставку — увы.

Правда, в Администрации президента в мае сообщили, что, дескать, у них уже готов законопроект об отзыве депутатов и городских голов, в котором якобы прописана возможность отзыва депутата Верховной Рады Украины избирателями. Но пока об этом можно прочитать исключительно в новостях — самого текста законопроекта в открытом доступе нет. Таким образом, узнать, как отозвать всех тех фотографов, аниматоров и рестораторов, которым вздумается наряду с депутатской деятельностью «немножечко шить дома» и которых «простой народ» выбрал в парламент, мы сегодня не знаем.

Но, может быть, существуют какие-то обходные маневры, позволяющие обычным избирателям инициировать процедуру отзыва депутата Верховной Рады Украины ? Что это может быть? Обращение в комиссии по депутатской этике? Напрямую к главе парламента? В СМИ?

Процедуры отзыва депутата Верховной Рады Украины на самом деле нет, констатирует наш эксперт, управляющий партнер адвокатского объединения «Ивашкова, Купченко и партнеры» Надежда Ивашкова:

Раздел имущества супругов в гражданском браке. Адвокат Надежда Ивашкова

— Теоретически любой гражданин может обратиться с подобной инициативой в парламентский комитет по этике в порядке обращения граждан, и ему даже что-то ответят через месяц, но очень маловероятно, что что-либо сделают. Гражданин также может обжаловать в суд бездействие комитета по этике, но это вариант также утопический как с точки зрения сроков рассмотрения, так и перспектив подобного иска.

В настоящий момент в Украине даже нет действенного механизма привлечения депутата к уголовной ответственности: новейшей украинской истории известны как случаи, когда Верховная Рада отказывалась снимать неприкосновенность с народного депутата (Вилкула, Дунаева, Березкина), так и случаи, когда снятие неприкосновенности было проведено с нарушениями и впоследствии отменено судом (дело Мосийчука).

Упразднение депутатской неприкосновенности было одним из основных месседжей избирательной кампании лидера электоральных симпатий, партии «Слуга народа», и думаю, что депутатская неприкосновенность совсем скоро будет отменена. Тогда у граждан появится возможность избавиться от особо «неудачных» депутатов путем инициирования уголовных производств, но только в случае, если депутат нарушил Уголовный кодекс.

Все известные мне попытки отзыва депутатов местных советов были проявлениями борьбы депутатских фракций между собой, и за «инициативой народного отзыва» всегда либо стояла конкурирующая депутатская группа, либо депутата пыталась «наказать» собственная партия за несговорчивость в определенных вопросах. Поэтому я считаю, что предусматривать возможность досрочного отзыва депутата просто потому, что условный «фотограф, ресторатор, аниматор» оказался «недостаточно компетентен» в вопросах законотворчества, — не стоит.

Куда более объективным показателем работы депутата (или ее отсутствия) являются прогулы, когда парламентарии позволяют себе пропускать сессии и у Рады не находится кворума для принятия жизненно важных решений, а также кнопкодавство, когда один человек голосует сразу за нескольких депутатов. Новичком будущего парламента, партией «Голос», разрабатывается законопроект, согласно которому депутаты — хронические прогульщики будут лишаться мандата автоматически, а сенсорные кнопки для голосования, реагирующие на отпечаток пальца, сделают кнопкодавство технически невозможным. Будет ли подобная инициатива поддержана новым парламентом, покажет только время.


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