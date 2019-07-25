Отзыв депутата Верховной Рады Украины: как отозвать нардепа

Отзыв депутата Верховной Рады Украины. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/2404-otzyv-deputata-verhovnoy-rady-ukrainy-kak-otozvat-nardepa.html

Ракурс

Досрочные парламентские выборы, кажется, не оставили равнодушным никого. Сейчас большая часть страны в восторге от результатов. Из тех, кто остался в меньшинстве, кто-то впал в депрессию, кто-то переобувается в прыжке (это особенно противно наблюдать), и лишь единицы — на море (эти, пожалуй, — самые умные). Но за шумной эйфорией неизбежно следует большое разочарование — это мы уже проходили, и не раз. А значит, попытки отзыва депутата Верховной Рады Украины не заставят себя долго ждать.

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Прогнозы у всех разные, но есть основания полагать, что начало отопительного сезона принесет любителям низких тарифов, высоких пенсий и нулевых налогов много неприятных неожиданностей. Вот тогда даже они могут схватиться за головы и закричать: «Эти депутаты испортились, несите новых!». И уж за нескольких «своих», которых самолично выбирали, каждый избиратель несет личную ответственность. Так может ли он поменять «испорченного» депутата ВР на свеженького?

В случае с депутатом местного совета это довольно просто. Подробную пошаговую инструкцию, как избиратели могут выставить вон местного депутата в три шага, «Ракурс» давал здесь. Но с отзывом депутатов Верховной Рады Украины дело обстоит намного сложнее.

Отзыв депутата Верховной Рады Украины: как действовала старая система

Сначала немного истории. В самые дебри мы забираться не будем, потому что в СССР все эти игрища с выборами были чисто номинальными: один кандидат от «нерушимого блока коммунистов и беспартийных», марши и пирожки с компотом в буфетах избирательных участков.

После обретения независимости с 1995 по 2001 год действовала довольно неуклюжая, но в целом вполне демократичная система отзыва депутата Верховной Рады Украины, опирающаяся на Конституцию. В законе «Об отзыве народного депутата Украины» прописывались основания для отзыва избирателями народного депутата: нарушение положений Конституции, систематическое невыполнение обязанностей, использование положения в личных корыстных целях… Не будем перечислять все, кому интересно — утративший силу закон №396/95-ВР можно легко найти на сайте Рады.

При этом право поднять вопрос об отзыве депутата Верховной Рады Украины принадлежало «исключительно избирателям соответствующего избирательного округа». Процесс довольно хлопотный: нужно было провести общее собрание, на котором должны были присутствовать не менее 300 избирателей, перед этим за 45 дней собрать подписи за отзыв, потом уже в дело включались избирательные комиссии (районные и окружные) и депутаты местного и всеукраинского уровня…

Это была длинная и сложная многоступенчатая процедура, и если на каком-то этапе она давала сбой и отозвать депутата не удавалось, повторно ее можно было инициировать только через год. Но тут был принципиальный момент — инициатором процесса отзыва депутата Верховной Рады Украины были исключительно избиратели.

Отзыв депутата Верховной Рады Украины: депутатский междусобойчик

Летом 2001 года был принят новый закон «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе народного депутата Украины», отменивший действие закона «Об отзыве народных депутатов Украины». Там довольно четко прописаны виды деятельности, несовместимые с наличием депутатского мандата (правда, видно и то, как формально легко обойти некоторые из пунктов). А вот что касается… нет, даже не отзыва, а «досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины», тут и начинаются непонятные вещи. Оставим в покое уход по собственному желанию, отъезд на ПМЖ или смерть.

Нас занимает единственный вопрос: если нардеп начинает выкидывать фортели или просто не выполняет свои обязанности, имеет ли право обычный гражданин инициировать процедуру отзыва депутата Верховной Рады Украины?

Нет. Если депутат должен покинуть парламент по уважительной, так сказать, причине, это решение принимается большинством в Раде по представлению комитета, занимающегося вопросами депутатской этики. Депутатов-совместителей лишить мандата может только суд. Но обращаться в суд должен спикер парламента. Он может обратиться, а может и не обратиться (написав, конечно же, обоснование такому отказу).

Если спикер отказался обращаться в суд по поводу отзыва депутата Верховной Рады Украины, но комитет, занимающийся вопросами депутатской этики, с этим не согласен, то он выносит вопрос на заседание ВР, и уже та может обязать спикера обратиться в суд. Ну а сколько может длиться суд, особенно если депутат пользуется услугами адвокатов — виртуозов затягивания дел, можно себе представить. Эдак депутатская каденция закончится быстрее, чем судебное дело, а там можно попытать счастья на новых выборах. Иллюстрациями к такому печальному положению дел могут послужить многочисленные скандалы с депутатами-совместителями, но перечислять их и скучно, и грустно, и бессмысленно.

Новая надежда на возможность отзыва депутата Верховной Рады Украины?

Детали действующей процедуры отзыва депутата Верховной Рады Украины прописаны в законе №2328-III «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе народного депутата Украины». Только непонятно — зачем обычному гражданину знакомиться с ней, если после выборов ниточка обрывается. Вы можете ходить к депутату (если дойдете), просить, жаловаться, но инициировать его отставку — увы.

Правда, в Администрации президента в мае сообщили, что, дескать, у них уже готов законопроект об отзыве депутатов и городских голов, в котором якобы прописана возможность отзыва депутата Верховной Рады Украины избирателями. Но пока об этом можно прочитать исключительно в новостях — самого текста законопроекта в открытом доступе нет. Таким образом, узнать, как отозвать всех тех фотографов, аниматоров и рестораторов, которым вздумается наряду с депутатской деятельностью «немножечко шить дома» и которых «простой народ» выбрал в парламент, мы сегодня не знаем.

Но, может быть, существуют какие-то обходные маневры, позволяющие обычным избирателям инициировать процедуру отзыва депутата Верховной Рады Украины ? Что это может быть? Обращение в комиссии по депутатской этике? Напрямую к главе парламента? В СМИ?

Процедуры отзыва депутата Верховной Рады Украины на самом деле нет, констатирует наш эксперт, управляющий партнер адвокатского объединения «Ивашкова, Купченко и партнеры» Надежда Ивашкова:

— Теоретически любой гражданин может обратиться с подобной инициативой в парламентский комитет по этике в порядке обращения граждан, и ему даже что-то ответят через месяц, но очень маловероятно, что что-либо сделают. Гражданин также может обжаловать в суд бездействие комитета по этике, но это вариант также утопический как с точки зрения сроков рассмотрения, так и перспектив подобного иска.

В настоящий момент в Украине даже нет действенного механизма привлечения депутата к уголовной ответственности: новейшей украинской истории известны как случаи, когда Верховная Рада отказывалась снимать неприкосновенность с народного депутата (Вилкула, Дунаева, Березкина), так и случаи, когда снятие неприкосновенности было проведено с нарушениями и впоследствии отменено судом (дело Мосийчука).

Упразднение депутатской неприкосновенности было одним из основных месседжей избирательной кампании лидера электоральных симпатий, партии «Слуга народа», и думаю, что депутатская неприкосновенность совсем скоро будет отменена. Тогда у граждан появится возможность избавиться от особо «неудачных» депутатов путем инициирования уголовных производств, но только в случае, если депутат нарушил Уголовный кодекс.

Все известные мне попытки отзыва депутатов местных советов были проявлениями борьбы депутатских фракций между собой, и за «инициативой народного отзыва» всегда либо стояла конкурирующая депутатская группа, либо депутата пыталась «наказать» собственная партия за несговорчивость в определенных вопросах. Поэтому я считаю, что предусматривать возможность досрочного отзыва депутата просто потому, что условный «фотограф, ресторатор, аниматор» оказался «недостаточно компетентен» в вопросах законотворчества, — не стоит.

Куда более объективным показателем работы депутата (или ее отсутствия) являются прогулы, когда парламентарии позволяют себе пропускать сессии и у Рады не находится кворума для принятия жизненно важных решений, а также кнопкодавство, когда один человек голосует сразу за нескольких депутатов. Новичком будущего парламента, партией «Голос», разрабатывается законопроект, согласно которому депутаты — хронические прогульщики будут лишаться мандата автоматически, а сенсорные кнопки для голосования, реагирующие на отпечаток пальца, сделают кнопкодавство технически невозможным. Будет ли подобная инициатива поддержана новым парламентом, покажет только время.