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Facebook ликвидировал сотни манипулятивных аккаунтов из Украины и России. Фото: BBC

Facebook ликвидировал сотни манипулятивных аккаунтов из Украины и России

25 июл 2019, 12:59
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Социальная сеть Facebook (Фейсбук) ликвидировала почти 2 тыс. манипулятивных аккаунтов и страниц, зарегистрированных в Украине, России, а также Таиланде и Гондурасе. Удаление аккаунтов осуществили в рамках борьбы с мошеннической политической пропагандой и другими злоупотреблениями.

Facebook удалил в целом 294 учетных записи, 1509 страниц и 32 группы, созданные в четырех странах за то, что компания называет «скоординированным недостоверным поведением». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу отдела политики кибербезопасности компании Facebook Натаниэля Глейхера.

Выяснилось, что такие аккаунты Facebook преследует после претензий правительств и правозащитных групп разных стран о том, что соцсеть не разрабатывала инструментов для быстрой борьбы с экстремистским контентом и пропагандистскими операциями.

По словам Глейхера, все удаленные аккаунты и страницы вводили людей в заблуждение относительно того, кем они являются и чем занимаются.

В частности, аккаунты и страницы из России и Украины, в которых обсуждалась украинская политика, критиковалось украинское правительство, а также использовались фальшивые счета якобы журналистов или военных, были удалены на прошлой неделе перед выборами в Украине.

Напомним, что накануне в работе соцсети Facebook произошел сбой, наблюдавшийся на территории ряда стран Восточной Европы.


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