В Украине стартует кампания по вакцинации от дифтерии и столбняка. Фото: Galnet

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Вакцинация украинцев от дифтерии и столбняка начнется уже со следующей недели. Масштабную кампанию по прививкам анонсировала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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Все необходимые вакцины сейчас есть в наличии. Супрун сообщила, что все вакцины, которые будут предоставляться украинцам, абсолютно безопасны, так как прошли проверку Всемирной организации здравоохранения. Об этом она проинформировала общественность на пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 25 июля, в Киеве.

Супрун призвала всех украинцев обратиться к своему семейному врачу, чтобы установить время последней прививки и вакцинироваться, если есть такая необходимость.

Она также добавила, что прививка сможет защитить от тех заболеваний, которые вообще не должны существовать в XXI веке.

Напомним, что в мае 2019 года Минздрав утвердил возможность получения бесплатной прививки от кори каждым украинцем. Также, согласно приказу «О внесении изменений в календарь профилактических прививок в Украине», будут вакцинироваться младенцы с шестимесячного возраста.