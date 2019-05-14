Прививка от кори бесплатно

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Отныне взрослые любого возраста могут получить прививку от кори бесплатно — а именно, вакцинироваться от кори, паротита и краснухи вакциной КПК. Также Минздрав разрешил вакцинировать младенцев с шести месяцев. Эти нововведения были утверждены приказом Министерства здравоохранения Украины №958 «О внесении изменений в календарь профилактических прививок в Украине» от 25 апреля 2019 года.

До сих пор на прививку от кори бесплатно могли рассчитывать взрослые до 30 лет, контактировавшие с больными, а также группы профессионального риска (медики, педагоги, военные, студенты).

Корь — тяжелое и длительно протекающее инфекционное заболевание, имеющее ряд тяжелейших осложнений. Наиболее подвержены риску тяжелого течения кори дети младше пяти лет, взрослые старше 20 лет, беременные женщины и люди с любыми иммунодефицитными состояниями.

Прививка от кори бесплатно для взрослых

«Корь у взрослых очень тяжелая, малоуправляемая, плюс затягивание с обращением к врачу и госпитализацией добавляют рисков», — предостерегает инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца Ольга Голубовская.

Прививку от кори бесплатно могут получить взрослые:

контактировавшие с больными корью (вакцинацию рекомендуется сделать в течение 72 часов);

не болевшие корью и не имеющие подтвержденных данных о прививках в медицинской карте;

по результатам анализов на наличие антител (IgG) не имеющие иммунитета против кори.

Инфекционисты советуют взрослым прежде всего выяснять свой иммунный статус. Даже если вам кажется, что в детстве вы болели корью или в вашей медицинской карте есть записи о прививках. По статистике 10–20% привитых не имеют напряженного иммунитета (достаточного для защиты).

Анализ на напряженность иммунитета — количество антител (IgG) к кори — сдается натощак, принятый накануне алкоголь или жирная еда могут исказить результат. Лучше найти лабораторию, делающую количественный анализ (не качественный). Результат должен быть представлен в виде концентрации антител. Защитный титр в разных системах может отличаться.

«Традиционно 120 мМЕ/мл считается защитным... Я даю такую интерпретацию: менее 150 — отрицательный, 150‒200 — сомнительный, 200‒300 — слабоположительный, более 300 — положительный. Средние титры у привитых — 1000‒1500, у переболевших — 1500‒3000», — объясняет иммунолог Андрей Волянский.

По мнению врача, результат более 300 мМЕ/мл практически исключает риск заболеть.

Вакцинация детей

0‒6 месяцев. В семье с грудным ребенком, не достигшим шести месяцев, используют эффект кокона. Следует определить иммунный статус у матери и членов семьи, дабы оценить риски заболевания и выбрать режим ограничения общения ребенка. Кормящих можно и абсолютно безопасно прививать.

В 6 месяцев — нулевая доза вакцины. Материнский иммунитет сохраняется не более полугода. В шесть месяцев защитные титры находят только у 10–20% детей (в основном, если мамы переболели корью).

Согласно национальному Календарю вакцинации, первую дозу вакцины КПК (против кори, паротита и краснухи) делают детям с 12 месяцев. Считается, что до этого возраста ребенка должен защищать коллективный иммунитет (если по крайней мере 95% населения вакцинированы). В условиях вспышки и недостаточного охвата прививками для младенцев существует высокий риск заболеть.

Отныне малышей можно привить от кори уже с шести месяцев. Однако в этом случае вакцинация не засчитывается как первая, а считается «нулевой». Что это означает? Дальнейшие плановые прививки нужно проводить согласно Календарю профилактических прививок, то есть в 12 месяцев (первая доза вакцины КПК) и в шесть лет (вторая доза).

Если ваш ребенок не был привит ни разу, анализ на напряженность иммунитета делать нецелесообразно (почему-то некоторые родители верят в возможность приобретения иммунитета естественным путем). А вот с вакцинацией медлить не стоит.

Экстренная профилактика. В течение 72 часов после контакта с больным корью (заболевший выделяет вирус еще до начала высыпаний) стоит вакцинировать непривитых. Привитым и болевшим целесообразно делать анализ на напряженность для выяснения своего статуса. В некоторых случаях — например, тем, у кого есть противопоказания к вакцинации, — вводят иммуноглобулин.

Кому вакцинироваться противопоказано?

Противопоказанием для прививки от кори бесплатно является беременность, иммунодефициты и анафилактические реакции на предыдущее введение вакцины. Что касается непереносимости куриного белка — это миф. «Если есть такая особенность, это показания к вакцинации в стационаре. Если есть сыпь на куриный белок, это не является противопоказанием для вакцинации от кори», — объясняет детский инфекционист Елена Луцкая.

Прививка от кори бесплатно — где и какой вакциной

Сделать прививку от кори бесплатно можно в коммунальном медучреждении, где пациент подписал декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром. В Минздраве обещают, что в начале лета вакцинировать бесплатно будут также в частных медучреждениях и врачи-ФЛП, которые подписали договор с Национальной службой здоровья Украины (сейчас своих пациентов для бесплатной вакцинации они направляют в государственные поликлиники).

В Украине доступны две вакцины КПК: «Приорикс»/Priorix (производитель GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Бельгия) и «М-М-Р ІІ»/M-M-R II от Merck & Co., Inc., США (применяются как для детей, так и для взрослых).

Как сообщают в министерстве, все области Украины полностью обеспечены вакцинами, закупленными за государственный счет. Каждый из нас может онлайн проверить наличие вакцин в области в таблице. В случае если врач вам отказывает в прививке от кори бесплатно, необходимо обратиться к главному врачу. Если решить вопрос не удалось, обращайтесь в местный департамент здравоохранения, рекомендуют в Минздраве.

Напоследок немного статистики: с начала года (с 28 декабря 2018 года по 8 мая 2019-го) корью заболели 47 383 человека — 22 220 взрослых и 25 163 ребенка. Умерло 16 человек. Недавно от осложнений кори умерла 12-летняя девочка, которая не могла быть привита из-за противопоказаний к вакцинации. Защитить эту категорию можем мы с вами — коллективным иммунитетом.