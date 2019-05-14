Щеплення від кору безкоштовно

https://racurs.ua/ua/2353-scheplennya-vid-koru-bezkoshtovno-vsim-ohochym-ta-inshi-novaciyi-vid-moz.html

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Відтепер дорослі будь-якого віку можуть отримати щеплення від кору безкоштовно — а саме, вакцинуватися від кору, паротиту та краснухи вакциною КПК. Також МОЗ дозволило вакцинувати немовлят з шести місяців. Ці новації було затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України №958 «Про внесення змін до календаря профілактичних щеплень в Україні» від 25 квітня 2019 року.

Досі на щеплення від кору безкоштовно могли розраховувати дорослі до 30 років, які контактували з хворими, а також групи професійного ризику (медики, педагоги, військові, студенти).

Кір — важке інфекційне захворювання, яке протікає довго і має низку дуже тяжких ускладнень. Найбільш схильні до ризику тяжкого перебігу кору діти, молодші за п'ять років, дорослі, старші за 20 років, вагітні жінки та люди з будь-якими імунодефіцитними станами.

Щеплення від кору безкоштовно для дорослих

«Кір у дорослих дуже важкий, малокерований, плюс затягування зі зверненням до лікаря і госпіталізацією додають ризиків», — застерігає інфекціоніст, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця Ольга Голубовська.

Щеплення від кору безкоштовно можуть отримати дорослі, які:

контактували з хворими на кір (вакцинацію рекомендується зробити протягом 72 годин);

не хворіли на кір і не мають підтверджених даних про щеплення в медичній картці;

за результатами аналізів на наявність антитіл (IgG) не мають імунітету проти кору.

Інфекціоністи радять дорослим насамперед з'ясовувати свій імунний статус. Навіть якщо вам здається, що в дитинстві ви хворіли на кір або у вашій медичній картці є записи про щеплення. За статистикою 10–20% щеплених не мають напруженого імунітету (достатнього для захисту).

Аналіз на напруженість імунітету — кількість антитіл (IgG) до кору — здається натщесерце, вжитий напередодні алкоголь або жирна їжа можуть спотворити результат. Краще знайти лабораторію, що робить кількісний аналіз (не якісний). Результат має бути представлено у вигляді концентрації антитіл. Захисний титр у різних системах може відрізнятися.

«Традиційно 120 мМО/мл вважається захисним... Я даю таку інтерпретацію: менш як 150 — негативний, 150–200 — сумнівний, 200–300 — слабопозитивний, понад 300 — позитивний. Середні титри у щеплених — 1000–1500, у тих, хто перехворів, — 1500–3000», — пояснює імунолог Андрій Волянський.

На думку лікаря, результат у понад 300 мМО/мл практично виключає ризик захворіти.

Вакцинація дітей

0–6 місяців. У сім'ї з немовлям, який не досяг шести місяців, використовують ефект кокона. Слід визначити імунний статус у матері та членів сім'ї, щоб оцінити ризики захворювання і вибрати режим обмеження спілкування дитини. Матерів, які годують, можна й абсолютно безпечно щепити.

У 6 місяців — нульова доза вакцини. Материнський імунітет зберігається не більш як півроку. У шість місяців захисні титри знаходять тільки у 10–20% дітей (в основному, якщо матусі перехворіли на кір).

Згідно з національним Календарем вакцинації, першу дозу вакцини КПК (проти кору, паротиту та краснухи) роблять дітям з 12 місяців. Вважається, що до цього віку дитину має захищати колективний імунітет (якщо принаймні 95% населення вакциновані). В умовах спалаху і недостатнього охоплення щепленнями для немовлят існує високий ризик захворіти.

Відтепер малюків можна прищепити від кору вже з шести місяців. Однак у цьому випадку вакцинація не зараховується як перша, а вважається «нульовою». Що це означає? Подальші планові щеплення потрібно проводити згідно з Календарем профілактичних щеплень, тобто у 12 місяців (перша доза вакцини КПК) і в шість років (друга доза).

Якщо ваша дитина не була щеплена жодного разу, аналіз на напруженість імунітету робити недоцільно (чомусь дехто з батьків вірять у можливість набуття імунітету природним шляхом). А ось із вакцинацією зволікати не варто.

Екстрена профілактика. Протягом 72 годин після контакту з хворим на кір (хворий виділяє вірус ще до початку висипань) варто вакцинувати нещеплених. Щепленим і тим, хто хворів, доцільно робити аналіз на напруженість для з'ясування свого статусу. У деяких випадках — наприклад, тим, у кого є протипоказання до вакцинації, — вводять імуноглобулін.

Кому вакцинуватися протипоказано?

Протипоказанням для щеплення від кору безкоштовно є вагітність, імунодефіцити та анафілактичні реакції на попереднє введення вакцини. Що стосується непереносимості курячого білка — це міф. «Якщо є така особливість, це показання до вакцинації у стаціонарі. Якщо є висип на курячий білок, це не є протипоказанням для вакцинації від кору», — пояснює дитячий інфекціоніст Олена Луцька.

Щеплення від кору безкоштовно — де і якою вакциною

Зробити щеплення від кору безкоштовно можна в комунальному медзакладі, де пацієнт підписав декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром. У МОЗ обіцяють, що на початку літа вакцинувати безкоштовно будуть також у приватних медзакладах і лікарі-ФОП, які підписали договір з Національною службою здоров'я України (зараз своїх пацієнтів для безкоштовної вакцинації вони спрямовують у державні поліклініки).

В Україні доступні дві вакцини КПК: «Пріорікс»/Priorix (виробник GlaxoSmithKline Biologicals SA, Бельгія) і «М-М-Р ІІ»/MMR II від Merck & Co., Inc., США (застосовуються як для дітей, так і для дорослих).

Як повідомляють у міністерстві, всі області України повністю забезпечені вакцинами, закупленими за державний кошт. Кожен із нас може онлайн перевірити наявність вакцин в області у таблиці. У разі якщо лікар вам відмовляє в щепленні від кору безкоштовно, необхідно звернутися до головного лікаря. Якщо вирішити питання не вдалося, звертайтеся до місцевого департаменту охорони здоров'я, радять у МОЗ.

Наостанок трохи статистики: з початку року (з 28 грудня 2018 року по 8 травня 2019-го) на кір захворіли 47 383 осіб — 22 220 дорослих і 25 163 дитини. Померло 16 осіб. Нещодавно від ускладнень кору померла 12-річна дівчинка, яка не могла бути щеплена через протипоказання до вакцинації. Захистити цю категорію можемо ми з вами — колективним імунітетом.