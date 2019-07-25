Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні стартує кампанія з вакцинації від дифтерії та правця. Фото: Galnet

В Україні стартує кампанія з вакцинації від дифтерії та правця (ВІДЕО)

25 лип 2019, 12:39
999

Вакцинація українців від дифтерії та правця почнеться вже з наступного тижня. Масштабну кампанію зі щеплень анонсувала виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

Loading...

Всі необхідні вакцини зараз є в наявності. Супрун повідомила, що всі вакцини, які будуть надаватися українцям, абсолютно безпечні, так як вони пройшли перевірку Всесвітньої організації охорони здоров’я. Про це міністр охорони здоров’я поінформувала на прес-конференції, яка відбулася сьогодні, 25 липня.

Супрун закликала всіх українців звернутися до свого сімейного лікаря, щоб встановити час останнього щеплення і вакцинуватися, якщо є така необхідність.

Супрун також додала, що таке щеплення зможе захистити від тих захворювань, які взагалі не повинні існувати у XXI столітті.

Нагадаємо, що у травні 2019 року МОЗ затвердило можливість отримання безкоштовного щеплення від кору кожним українцем. Також, згідно з наказом «Про внесення змін до календаря профілактичних щеплень в Україні», будуть вакцинуватися немовлята з шестимісячного віку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Вибори: на Закарпатті не можуть порахувати голоси через отруєння членів комісії

Порахувати голоси на позачергових парламентських виборах не можуть у Закарпатській області. Члени виборчої комісії отруїлися олів'є. Постраждали навіть поліцейські, пожежник та один спостерігач

Новини України
13:18

В Україні стартує кампанія з вакцинації від дифтерії та правця (ВІДЕО)

Під час прес-конференції виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун повідомила про початок масштабної кампанії з вакцинації українців від дифтерії та правця

Новини України
12:39
Новини партнерів
Загрузка...