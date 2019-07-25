В Україні стартує кампанія з вакцинації від дифтерії та правця. Фото: Galnet

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Вакцинація українців від дифтерії та правця почнеться вже з наступного тижня. Масштабну кампанію зі щеплень анонсувала виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

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Всі необхідні вакцини зараз є в наявності. Супрун повідомила, що всі вакцини, які будуть надаватися українцям, абсолютно безпечні, так як вони пройшли перевірку Всесвітньої організації охорони здоров’я. Про це міністр охорони здоров’я поінформувала на прес-конференції, яка відбулася сьогодні, 25 липня.

Супрун закликала всіх українців звернутися до свого сімейного лікаря, щоб встановити час останнього щеплення і вакцинуватися, якщо є така необхідність.

Супрун також додала, що таке щеплення зможе захистити від тих захворювань, які взагалі не повинні існувати у XXI столітті.

Нагадаємо, що у травні 2019 року МОЗ затвердило можливість отримання безкоштовного щеплення від кору кожним українцем. Також, згідно з наказом «Про внесення змін до календаря профілактичних щеплень в Україні», будуть вакцинуватися немовлята з шестимісячного віку.