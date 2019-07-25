Повертався з відпочинку: тіло 11-річного киянина знайшли між залізничними коліями на Хмельниччині. Фото: Мир 24

https://racurs.ua/ua/n124743-povertavsya-z-vidpochynku-tilo-11-richnogo-kyyanyna-znayshly-mij-zaliznychnymy-koliyamy.html

Ракурс

У Хмельницькій області розслідують таємничу смерть 11-річного киянина, який повертався із спортивного табору. Хлопчик зник із купе потягу, а потім його тіло знайшли між залізничними коліями о 6.00 ранку у Хмельницькій області.

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Щорічно тренери з айкідо влаштовували спортивний табір, а цього року забрали відпочивати понад 20 дітей віком від 6 до 14 років. Дитина поверталась додому потягом «Рахів — Київ». Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Хмельницької області.

З дітьми поїхали два тренери та декілька мам. Діти та дорослі сіли на потяг у Яремчі. Для маленьких спортсменів викупили понад половину місць плацкартного вагону.

Зниклий Тимофій був в останньому знятому купе групи. Окрім нього та його товариша у купе були двоє інших пасажирів.

Однак, коли дорослі зайшли перевірити, ні Тимофія, ні пасажирів там не виявили. Речі хлопчика залишились на місці. Ймовірно, загиблий зник вже після Тернополя, тобто близько 1.00 ночі.

Речник Нацполіції Ярослав Тракало у коментарі «Українській правді» заявив, що під час попереднього огляду вагону з’ясувалось, що був відкритий технічний вихід.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Росії четверо дітей загинули у літньому таборі.