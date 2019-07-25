Возвращался с отдыха: тело 11-летнего киевлянина нашли между железнодорожными путями на Хмельнитчине. Фото: Мир 24

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Ракурс

В Хмельницкой области расследуют таинственную смерть 11-летнего киевлянина, который возвращался из спортивного лагеря. Мальчик исчез из купе поезда, а затем его тело нашли между железнодорожными путями в 6.00 утра в Хмельницкой области.

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Ежегодно тренеры по айкидо устраивали спортивный лагерь, а в этом году забрали отдыхать более 20 детей в возрасте от 6 до 14 лет. Ребенок возвращалась домой поездом «Рахов — Киев». Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Хмельницкой области.

С детьми поехали два тренера и несколько мам. Дети и взрослые сели на поезд в Яремче. Для маленьких спортсменов выкупили более половины мест плацкартного вагона.

Пропавший Тимофей был в последнем снятом купе группы. Кроме него и его товарища в купе были двое других пассажиров.

Однако, когда взрослые зашли проверить, ни Тимофея, ни пассажиров там не обнаружили. Вещи мальчика остались на месте. Вероятно, погибший исчез уже после Тернополя, то есть около 1.00 ночи.

Представитель Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии «Украинской правде» заявил, что во время предварительного осмотра вагона выяснилось, что был открыт технический выход.

Как ранее сообщал «Ракурс», в России четверо детей погибли в летнем лагере.