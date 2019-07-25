Под Киевом женщина подорвалась на гранате. Фото: "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n124742-pod-kievom-jenschina-podorvalas-na-granate.html

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В Киевской области женщина получила телесные повреждения и попала в больницу, подорвавшись на гранате, якобы найденной на столичной помойке.

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Произошло это в селе Крюковщина Киево-Святошинского района. Сейчас женщина, пострадавшая в результате взрыва гранаты, находится в больнице в стабильном состоянии. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на спикера полиции Киевской области Николая Жуковича.

По словам Жуковича, полиция сейчас выясняет все обстоятельства происшествия. В частности, уточняется, каким образом у женщины появилась эта граната.

Правоохранителям потерпевшая женщина рассказала, что нашла гранату сама у помойки в Киеве. Однако ее муж в разговоре с полицейскими заявил, что это он нашел гранату. Таким образом пока точно установлено лишь то, что женщина вышла на улицу и у забора решила закопать гранату. Именно тогда и произошел взрыв.

Жукович отметил, что по данному факту полиция открыла уголовное производство согласно ст. 263 УК Украины. Речь идет о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, что в мае 2019 года в Харькове из-за взрыва гранаты возле жилого дома погибли двое мужчин, а еще один попал в больницу с многочисленными телесными повреждениями.