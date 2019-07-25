Під Києвом жінка підірвалася на гранаті. Фото: "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n124742-pid-kyievom-jinka-pidirvalasya-na-granati.html

Ракурс

У Київській області жінка отримала тілесні ушкодження й потрапила до лікарні, підірвавшись на гранаті, нібито знайденій на столичному смітнику.

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Сталося це в селі Крюківщина Києво-Святошинського району. Наразі жінка, яка постраждала внаслідок вибуху гранати, перебуває в лікарні у стабільному стані. Про це інформує «112 Україна» з посиланням на речника поліції Київської області Миколу Жуковича.

За словами Жуковича, поліція поки що з’ясовує всі обставини події. Зокрема, уточнюється, яким чином у жінки з’явилася ця граната.

Правоохоронцям потерпіла розповіла, що знайшла гранату сама біля смітника в Києві. Однак її чоловік у розмові з поліцейськими заявив, що це він знайшов гранату. Тож поки що точно встановлено лише те, що жінка вийшла на вулицю і біля паркану вирішила закопати гранату. Саме тоді і стався вибух.

Жукович зазначив, що за цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження відповідно до ст. 263 КК України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Нагадаємо, що у травні 2019 року в Харкові через вибух гранати поблизу житлового будинку загинули двоє чоловіків, а третій потрапив до лікарні з численними тілесними ушкодженнями.