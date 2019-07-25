Facebook ліквідував сотні маніпулятивних акаунтів із України та Росії. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n124745-facebook-likviduvav-sotni-manipulyatyvnyh-akauntiv-iz-ukrayiny-ta-rosiyi.html

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Соціальна мережа Facebook ліквідувала майже дві тисячі маніпулятивних акаунтів і сторінок, зареєстрованих в Україні, Росії, а також Таїланді та Гондурасі. Ліквідація відбулася в рамках боротьби з шахрайською політичною пропагандою та іншими зловживаннями.

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Мережа Facebook видалила в цілому 294 облікових записи, 1509 сторінок і 32 групи в чотирьох країнах за те, що компанія називає «скоординованою недостовірною поведінкою». Про це інформує Reuters з посиланням на главу відділу політики кібербезпеки компанії Facebook Натаніеля Глейхера.

З’ясувалося, що такі акаунти соцмережа Facebook переслідує після претензій урядів та правозахисних груп різних країн за те, що не розробляла інструментів для швидкої боротьби з екстремістським контентом і пропагандистськими операціями.

За словами Глейхера, всі видалені акаунти і сторінки використовували мережу, щоб вводити людей в оману щодо того, ким вони є і чим займаються.

Зокрема, акаунти і сторінки з Росії та України, де обговорювалася українська політика, критикувався український уряд, а також використовувалися фальшиві рахунки нібито журналістів чи військових, були видалені минулого тижня перед виборами в Україні.

Нагадаємо, що 16 липня в роботі соцмережі Facebook стався масштабний збій, який спостерігався на території низки країн.