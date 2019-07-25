Справа «Ощадбанку»: Росія оскаржила рішення арбітражу про компенсацію. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n124748-sprava-oschadbanku-rosiya-oskarjyla-rishennya-arbitraju-pro-kompensaciu.html

Ракурс

У справі «Ощадбанку» Росія оскаржила рішення міжнародного арбітражу у французьких судах. Москва не хоче виплачувати 1 млрд збитків, які завдала фінансовій установі внаслідок анексії Криму.

Loading...

У своїй заяві, Росія заявляє, що арбітражі не мають необхідної компетенції для розгляду цієї справи. Міністерство юстиції РФ звинуватило Київ у том, що він не повідомив росіян про розгляд заяви про визнання і приведення відповідного рішення на території держави. Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на прес-службі відомства.

Зазначимо, що 17 липня Київський апеляційний суд визнав і надав дозвіл на виконання ухвали Арбітражного трибуналу в Парижі від 26 листопада 2018 року, згідно з якою Росія має компенсувати українському «Ощадбанку» 1 млрд 111,3 млн дол.

У вердикті зазначено, що провадження було відкрито 2 травня, а вже 13 и 27 травня сповістили посольство та Мін’юст РФ відповідно. Однак у визначений місячний термін Москва оскарження не подала. Рішення можна оскаржити лише у Верховному суді.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Росія має компенсувати також відсотки на інші витрати на суму 3,87 млн дол.