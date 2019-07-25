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Російський танкер на Одещині: оприлюднено відео затримання судна. Фото: samopomich.ua

Російський танкер на Одещині: оприлюднено відео затримання судна

25 лип 2019, 15:31
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Російський танкер NEYMA затримали українські правоохоронці в порту Одещини. Служба безпеки України оприлюднила відео слідчих дій на судні.

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Затримання танкера, причетного до захоплення Росією у полон 24 українських моряків, відбулося напередодні в Ізмаїлі. Попри те, що судно змінило назву, його вдалося ідентифікувати за номером ІМО згідно з міжнародною інформаційною системою EQUASIS.

СБУ провела обшуки на танкері й вилучила потрібні документи, записи радіопереговорів і бортові журнали. Також було допитано екіпаж.

Наразі готуються матеріали для арешту NEYMA, який стане речовим доказом у справі про напад на ВМС України у Керченській протоці та полон українських моряків.

Нагадаємо, українські кораблі «Суми», «Бердянськ» і буксир «Яни Капу» були захоплені росіянами у Керченській протоці в листопаді 2018 року. Військова прокуратура України проводить досудове розслідування за цим фактом, заочно повідомлено про підозру 15 представникам вищого військового керівництва РФ.

Вчора, 24 липня, український уповноважений із прав людини Людмила Денісова заявила про досягнення певних домовленостей із РФ щодо повернення захоплених у полон на Азові українських моряків.

Джерело: Ракурс


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