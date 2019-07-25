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МЗС РФ відреагувало на затримання в Україні танкера з 15 росіянами. Фото: Інтерфакс

МЗС РФ відреагувало на затримання в Україні танкера з 15 росіянами

25 лип 2019, 16:53
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Міністерство закордонних справ РФ заявляє, що намагається з’ясувати обставини затримання в українському порту танкера з російським екіпажем. Це судно причетне до нападу російських прикордонників на ВМС України у Керченській протоці та захоплення 24 українських моряків у полон.

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Якщо йдеться про захоплення росіян у заручники, то це буде кваліфіковано як грубе порушення міжнародного права і наслідки не змусять себе чекати, — цитує коментар російського міністерства «Інтерфакс».

За даними джерела видання, на борту танкера NEYMA, затриманого в одному з портів Одеської області, перебували 15 громадян РФ. Співрозмовник підтвердив, що танкер — російський, заявивши, що вирішенням ситуації з моряками судновласник не займається.

Про затримання Службою безпеки України російського танкера в Одеській області стало відомо сьогодні. Спецслужба вже провела обшуки на танкері й вилучила необхідні документи, аби підготувати матеріали для арешту NEYMA. Також було допитано екіпаж судна. Сам танкер буде речовим доказом у справі про напад на Військово-морські сили України у Керченській протоці та захоплення в полон 24 українських моряків у листопаді 2018 року.


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