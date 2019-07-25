СБУ стверджує, що викрила масштабне розкрадання лісу на Закарпатті. Фото: скріншот відео СБУ

https://racurs.ua/ua/n124759-sbu-vykryla-masshtabne-rozkradannya-lisu-na-zakarpatti-video.html

Ракурс

Loading...

Служба безпеки України стверджує, що викрила і блокувала масштабне розкрадання лісу в Лазещинському лісництві державного підприємства «Ясінянське лісомисливське господарство» на Закарпатті.

Незаконною реалізацією лісової сировини займалися посадовці лісової охорони цього лісництва. Завдяки таким зловживанням вони, за попередньою інформацією, отримали понад 300 тис. грн. незаконного прибутку, повідомляють у прес-центрі СБУ.

Зазначається, що профільними експертами здійснюється оцінка масштабів екологічної шкоди, завданої лісництву. Крім того, вже встановлено, що службовці кількох структурних підрозділів держпідприємства несанкціоновано заготовляють та збувають лісоматеріали в особливо великих розмірах. Необліковану лісову сировину продавали у місцеві деревопереробні господарства.

<br />

У ході розслідування оперативники виявили на територіях держпідприємств необліковані засоби деревообробки та круглий ліс і пиломатеріали у великих обсягах. Документи на все це були відсутні.

Також вдалося виявити багато фактів порушення трудового законодавства. Зокрема, йдеться про відсутність дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки, а також про використання праці неоформлених робітників на окремих держпідприємствах.

Одному з організаторів схеми масштабного розкрадання лісу вже оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Йдеться про привласнення, розтрату майна у великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі СБУ з`ясовує всі обставини справи та встановлює особи інших посадовців, причетних до розкрадання лісу. Тривають слідчі дії, перевіряється інформація щодо можливого контрабандного переміщення незаконно заготовленої деревини за кордон.

Нагадаємо, що вирубування лісів у Карпатах завдає значної шкоди екології України. Долати проблему, яка вже сягнула катастрофічних масштабів, Міністерство екології та природних ресурсів вирішило шляхом нових насаджень.