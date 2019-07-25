СБУ утверждает, что разоблачила масштабное хищение леса на Закарпатье (ВИДЕО)https://racurs.ua/n124759-sbu-utverjdaet-chto-razoblachila-masshtabnoe-hischenie-lesa-na-zakarpate-video.htmlРакурс
Служба безопасности Украины утверждает, что разоблачила и блокировала масштабное хищение леса в Лазещинском лесничестве государственного предприятия «Ясинянское лесоохотничье хозяйство» в Закарпатье.
Незаконной реализацией лесного сырья занимались должностные лица лесной охраны этого лесничества. Вследствие таких злоупотреблений они, по предварительной информации, получили более 300 тыс. грн незаконной прибыли, сообщают в пресс-центре СБУ.
Отмечается, что профильными экспертами осуществляется оценка масштабов экологического ущерба, причиненного лесничеству. Кроме того, уже установлено, что служащие нескольких структурных подразделений госпредприятия несанкционированно заготавливают и сбывают лесоматериалы в особо крупных размерах. Неучтенное лесное сырье продавали местным деревоперерабатывающим хозяйствам.
В ходе расследования оперативники обнаружили на территориях госпредприятий неучтенные средства деревообработки, а также круглый лес и пиломатериалы в больших объемах. Документы на все это отсутствовали.
К тому же, удалось выявить много фактов нарушения трудового законодательства. В частности, речь идет об отсутствии разрешений на выполнение работ повышенной опасности и об использовании труда неоформленных работников на отдельных госпредприятиях.
Одному из организаторов схемы масштабного хищения леса уже объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о присвоении, растрате имущества в крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Сейчас СБУ выясняет все обстоятельства дела и устанавливает личности других должностных лиц, причастных к хищению леса. Проводятся следственные действия, проверяется информация о возможном контрабандном перемещении незаконно заготовленной древесины за границу.
Напомним, что вырубка лесов в Карпатах наносит значительный урон экологии Украины. Преодолевать проблему, которая уже достигла катастрофических масштабов, Министерство экологии и природных ресурсов решило путем новых насаждений.