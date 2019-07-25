СБУ утверждает, что разоблачила масштабное хищение леса на Закарпатье. Фото: скриншот видео СБУ

https://racurs.ua/n124759-sbu-utverjdaet-chto-razoblachila-masshtabnoe-hischenie-lesa-na-zakarpate-video.html

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Служба безопасности Украины утверждает, что разоблачила и блокировала масштабное хищение леса в Лазещинском лесничестве государственного предприятия «Ясинянское лесоохотничье хозяйство» в Закарпатье.

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Незаконной реализацией лесного сырья занимались должностные лица лесной охраны этого лесничества. Вследствие таких злоупотреблений они, по предварительной информации, получили более 300 тыс. грн незаконной прибыли, сообщают в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что профильными экспертами осуществляется оценка масштабов экологического ущерба, причиненного лесничеству. Кроме того, уже установлено, что служащие нескольких структурных подразделений госпредприятия несанкционированно заготавливают и сбывают лесоматериалы в особо крупных размерах. Неучтенное лесное сырье продавали местным деревоперерабатывающим хозяйствам.

<p> В ходе расследования оперативники обнаружили на территориях госпредприятий неучтенные средства деревообработки, а также круглый лес и пиломатериалы в больших объемах. Документы на все это отсутствовали. </p><p> К тому же, удалось выявить много фактов нарушения трудового законодательства. В частности, речь идет об отсутствии разрешений на выполнение работ повышенной опасности и об использовании труда неоформленных работников на отдельных госпредприятиях. </p><p> Одному из организаторов схемы масштабного хищения леса уже объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о присвоении, растрате имущества в крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. </p><p> Сейчас СБУ выясняет все обстоятельства дела и устанавливает личности других должностных лиц, причастных к хищению леса. Проводятся следственные действия, проверяется информация о возможном контрабандном перемещении незаконно заготовленной древесины за границу. </p><p> Напомним, что вырубка лесов в Карпатах наносит значительный урон экологии Украины. Преодолевать проблему, которая уже достигла катастрофических масштабов, Министерство экологии и природных ресурсов решило путем новых насаждений. <a href= "https://racurs.ua/n123171-minprirody-pokazalo-kak-sobiraetsya-vozrojdat-lesa-karpat-foto.html">https://racurs.ua/n123171-minprirody-pokazalo-kak-sobiraetsya-vozrojdat-lesa-karpat-foto.html?nocache</a></p><p> Читайте также: Зеленский подписал указ, стимулирующий развитие украинских Карпат<a href= "https://racurs.ua/n124618-zelenskiy-podpisal-ukaz-stimuliruuschiy-razvitie-ukrainskih-karpat.html">https://racurs.ua/n124618-zelenskiy-podpisal-ukaz-stimuliruuschiy-razvitie-ukrainskih-karpat.html?nocache</a></p>

В ходе расследования оперативники обнаружили на территориях госпредприятий неучтенные средства деревообработки, а также круглый лес и пиломатериалы в больших объемах. Документы на все это отсутствовали.

К тому же, удалось выявить много фактов нарушения трудового законодательства. В частности, речь идет об отсутствии разрешений на выполнение работ повышенной опасности и об использовании труда неоформленных работников на отдельных госпредприятиях.

Одному из организаторов схемы масштабного хищения леса уже объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о присвоении, растрате имущества в крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас СБУ выясняет все обстоятельства дела и устанавливает личности других должностных лиц, причастных к хищению леса. Проводятся следственные действия, проверяется информация о возможном контрабандном перемещении незаконно заготовленной древесины за границу.

Напомним, что вырубка лесов в Карпатах наносит значительный урон экологии Украины. Преодолевать проблему, которая уже достигла катастрофических масштабов, Министерство экологии и природных ресурсов решило путем новых насаждений.