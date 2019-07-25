Массовые протесты в Лондоне проходят из-за назначения нового премьера

https://racurs.ua/n124758-massovye-protesty-v-londone-prohodyat-iz-za-naznacheniya-novogo-premera-foto-video.html

Ракурс

На массовые протесты в центр Лондона вышли тысячи людей с плакатами. Причиной стало назначение нового премьер-министра Бориса Джонсона. Его обвиняют в расизме, исламофобии и сексизме.

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Сам Джонсон на упреки британцев не обращает внимания, хотя лондонцы открыто заявляют, что он не может управлять страной. Об этом сообщает The guardians.

Уже в первый день правления Джонсона активисты «Гринпис» заблокировали его машину возле торгового центра, где проходила демонстрация под названием fck govt fck boris. Эко активисты своими действиями пытались привлечь внимание Джонсона решению чрезвычайной климатической ситуации. Акцию возле торгового центра разогнала полиция.

Отметим, что позже у Трафальгарской площади состоялся митинг, на который вышли более 10 тыс. человек. Они прошли к воротам на Даунинг-стрит и скандировали «Борис Джонсон, убирайся обратно в Итон».

Как известно, в Европу вернулась рекордная жара и города страдают от высоких температур. Метеорологи отмечают, что причиной является изменение климата.

Как ранее сообщал «Ракурс», Джонсон сформировал свое правительство из сторонников Brexit.