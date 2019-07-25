Джонсон отдал ключевые должности в правительстве Великобритании сторонникам Brexit. Фото: Рersona.Тop

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Борис Джонсон, который 24 июля официально стал новым премьер-министром Великобритании, в этот же вечер сформировал новое правительство, отдав ключевые министерские должности сторонникам выхода страны из Евросоюза (так называемый Brexit).

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Из-за смены власти 17 бывших старших министров правительства Терезы Мэй отправились в отставку. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ВВС.

На ключевую должность канцлера в новом правительстве Великобритании Джонсон назначил Сажида Джавида, бывшего министра внутренних дел.

Должность главы МВД получила Прити Пател, которая в 2017 году покинула пост министра по вопросам международного развития после того, как провела несанкционированные встречи с израильскими чиновниками.

Руководство Министерством иностранных дел Джонсон доверил Доминику Раабе, бывшему министру по вопросам Brexit. В свое время он ушел в отставку из-за того, что не соглашался со стратегией Мэй по выходу из ЕС.

Министра по вопросам Brexit Стивена Барклая новый премьер-министр оставил в должности.

Министром образования стал Гэвин Уильямсон, вернувшийся в правительство после отставки три месяца назад. Тогда он лишился должности из-за того, что правительство Мэй возложило на него ответственность за утечку несанкционированной информации с заседания Совета национальной безопасности.

Бывшего военного и своего давнего союзника Бена Уоллеса Джонсон назначил министром обороны, отправив в отставку Пенни Мордаунт, занимавшую эту должность. Эта отставка стала большой неожиданностью, так как Мордаунт является ведущей сторонницей Brexit и популярным в партии политиком.

Должности в новом правительстве Джонсона получил еще ряд политиков, причастных к кампании за Brexit. В частности, министром без конкретного портфеля, а точнее канцлером герцогства Ланкастер, стал Майкл Гоув, бывший министр окружающей среды. Лидером Палаты общин назначен Джейкоб Риз-Могг, он впервые будет работать на правительственной должности.

Отмечается, что на пост заместителя министра по делам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии Джонсон назначил своего брата, Джо Джонсона, который в прошлом был заместителем министра транспорта, однако подал в отставку из-за разногласий, связанных с Brexit. Тогда он выступал за проведение второго референдума.

Напомним, что 24 июля в Великобритании три министра ушли в отставку в связи со сменой власти, происходящей в стране из-за ее выхода из Евросоюза.