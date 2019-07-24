В Великобритании из-за смены власти три министра ушли в отставку. Фото: "112 Украина"

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Три министра правительства Великобритании ушли в отставку в связи со сменой власти, которая происходит в стране из-за ее выхода из Евросоюза (так называемый Brexit).

Свои должности в связи с отставкой покидают министр юстиции Дэвид Гок, министр финансов Филипп Хэммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт. Все они обещали сделать это раньше, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Sky news.

Сегодня, 24 июля, лидер консервативной партии Великобритании Борис Джонсон, который официально меняет Терезу Мэй в должности премьер-министра, начинает процесс формирования своего правительства. После отставки трех министров, являющихся наиболее непримиримыми оппонентами политики Brexit без соглашения, он потерял возможность самому снять их с должностей.

Джонсон утверждает, что до 31 октября выведет Великобританию из Евросоюза. По его словам, выход страны из ЕС произойдет даже в том случае, если британский парламент не одобрит соответствующее соглашение. Тогда, как настаивает Джонсон, придется реализовать жесткий сценарий выхода.

Напомним, что консервативную партию Великобритании возглавил Борис Джонсон. На выборах он обошел своего конкурента, главу Министерства иностранных дел Джереми Ханта. Джонсон получил 92 тыс. голосов поддержки, а Хант — лишь 46,7 тыс. Об этом стало известно из онлайн-трансляции оглашения итогов выборов.