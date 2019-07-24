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Ракурс
McLaren строит открытый суперкар. Фото: Needpix.com

McLaren строит открытый суперкар и обещает водителям необычайные впечатления от езды (ФОТО)

24 июл 2019, 17:46
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Автомобилестроительная компания из Великобритании McLaren Automotive (Макларен) расширит свою самую экстремальную линейку Ultimate Series двухместным спидстером.

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Конструкторы утверждают, что новинка ориентирована на водителей, которые хотят получить больше впечатлений от езды по обычным дорогам. В отличие от трекового Senna и скоростного Speedtail, суперкар вынесет на первый план «волнующее удовольствие от вождения». Об этом сообщает Autocar.

Машину обещают сделать элегантной, от гоночных спортивных прототипов позаимствуют общую стилистику. Новинку оснастят турбо-двигателем V8 с объемом 4,0 л. Мощность агрегата, вероятно, будет ниже, чем в 800-сильного Senna. Ожидается, что спортивное авто от «Макларена» составит конкуренцию Ferrari Monza SP2.

McLaren строит открытый суперкар. Фото: autocar

McLaren строит открытый суперкар. Фото: autocar

Напомним, автомобилестроительная компания из Великобритании McLaren опубликовала новые фотографии суперкара для поездок на дальние расстояния. Машина уже прошла тысячи километров испытаний жарой и холодом в разных уголках планеты.

Источник: Ракурс


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