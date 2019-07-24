McLaren строит открытый суперкар. Фото: Needpix.com

https://racurs.ua/n124721-mclaren-stroit-otkrytyy-superkar-i-obeschaet-voditelyam-neobychaynye-vpechatleniya-ot-ezdy-foto.html

Ракурс

Автомобилестроительная компания из Великобритании McLaren Automotive (Макларен) расширит свою самую экстремальную линейку Ultimate Series двухместным спидстером.

Loading...

Конструкторы утверждают, что новинка ориентирована на водителей, которые хотят получить больше впечатлений от езды по обычным дорогам. В отличие от трекового Senna и скоростного Speedtail, суперкар вынесет на первый план «волнующее удовольствие от вождения». Об этом сообщает Autocar.

Машину обещают сделать элегантной, от гоночных спортивных прототипов позаимствуют общую стилистику. Новинку оснастят турбо-двигателем V8 с объемом 4,0 л. Мощность агрегата, вероятно, будет ниже, чем в 800-сильного Senna. Ожидается, что спортивное авто от «Макларена» составит конкуренцию Ferrari Monza SP2.

Напомним, автомобилестроительная компания из Великобритании McLaren опубликовала новые фотографии суперкара для поездок на дальние расстояния. Машина уже прошла тысячи километров испытаний жарой и холодом в разных уголках планеты.