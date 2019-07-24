McLaren будує відкритий суперкар. Фото: Needpix.com

https://racurs.ua/ua/n124721-mclaren-buduie-vidkrytyy-superkar-i-obicyaie-vodiyam-nadzvychayni-vrajennya-vid-yizdy-foto.html

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Автомобілебудівна компанія із Великої Британії McLaren Automotive (Макларен) розширить свою найекстремальнішу лінійку Ultimate Series двомісним спідстером.

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Конструктори стверджують, що новинка орієнтована на водіїв, які хочуть отримати більше вражень від їзди по звичайних дорогах. На відміну від трекового Senna і швидкісного Speedtail, суперкар винесе на перший план «хвилююче задоволення від водіння». Про це повідомляє Autocar.

Машину обіцяють зробити елегантною, у гоночних спортивних прототипів запозичать загальну стилістику. Новинку оснастять турбо-двигуном V8 із об'ємом 4,0 л. Потужність агрегату, ймовірно, буде нижчою, ніж у 800-сильного Senna. Очікується, що спортивне авто від «Макларена» складе конкуренцію Ferrari Monza SP2.

Нагадаємо, автомобілебудівна компанія із Великої Британії McLaren опублікувала нові фотографії суперкара для поїздок на далекі відстані. Машина вже пройшла тисячі кілометрів випробувань спекою і холодом у різних куточках планети.