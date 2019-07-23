Великобритания определилась с новым премьер-министром. Фото: Persona.TOP

https://racurs.ua/n124660-velikobritaniya-opredelilas-s-novym-premerom-vmesto-terezy-mey.html

Ракурс

Борис Джонсон возглавил Консервативную партию Великобритании. Сегодня его объявят премьер-министром королевства.

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На выборах он обошел своего конкурента, главу Министерства иностранных дел Джереми Ханта. Джонсон получил 92 тыс. голосов поддержки, а Хант — лишь 46,7 тыс. Об этом стало известно из онлайн-трансляции оглашения итогов выборов.

Ранее 55-летний Джонсон также возглавлял МИД в правительстве Терезы Мэй и был мэром британской столицы Лондона.

Во время референдума по выходу Великобритании из Евросоюза в 2016 году он возглавлял кампанию за отсоединение королевства. Джонсон публично обещал вывести Британию из ЕС до 31 октября 2019 года не считаясь с тем, будет достигнуто соглашение с Брюсселем о многочисленных нюансах выхода или нет.