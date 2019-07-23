Велика Британія визначилася з новим прем'єром замість Терези Мей. Фото: Persona.TOP

https://racurs.ua/ua/n124660-velyka-brytaniya-vyznachylasya-z-novym-premierom-zamist-terezy-mey.html

Ракурс

Борис Джонсон очолив Консервативну партію Великої Британії. Сьогодні його оголосять прем'єр-міністром королівства.

Loading...

На виборах він обійшов свого конкурента, главу Міністерства закордонних справ Джеремі Ханта. Джонсон отримав 92 тис. голосів підтримки, а Хант — лише 46,7 тис. Про це стало відомо з онлайн-трансляції оголошення підсумків виборів.

Раніше 55-річний Джонсон також очолював МЗС в уряді Терези Мей і був мером британської столиці Лондона.

Під час референдуму щодо виходу Британії з Євросоюзу в 2016 році він очолював кампанію за від'єднання королівства. Джонсон публічно обіцяв вивести Британію з ЄС до 31 жовтня 2019 року, не зважаючи на те, буде досягнуто згоди з Брюсселем про численні нюанси виходу чи ні.