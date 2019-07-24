У Великій Британії через зміну влади троє міністрів пішли у відставку. Фото: "112 Україна"

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Троє міністрів уряду Великої Британії пішли у відставку у зв’язку зі зміною влади, що відбувається в країні через її вихід із Євросоюзу (так званий Brexit).

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Свої посади покидають міністр юстиції Девід Гок, міністр фінансів Філіп Хеммонд та міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт. Усі вони обіцяли зробити це раніше, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Sky news.

Сьогодні, 24 липня, лідер консервативної партії Великобританії Борис Джонсон, який офіційно змінює Терезу Мей на посаді прем'єр-міністра, починає процес формування свого уряду. Після відставки трьох міністрів, які є найбільш непримиренними опонентами політики Brexit без угоди, він втратив можливість самому зняти їх із посад.

Джонсон запевняє, що до 31 жовтня виведе Велику Британію з Євросоюзу. За його словами, вихід країни з ЄС станеться навіть у тому випадку, якщо британський парламент не схвалить відповідну угоду. Тоді, як наполягає Джонсон, доведеться реалізувати жорсткий сценарій виходу.

Нагадаємо, що консервативну партію Великобританії очолив Борис Джонсон. На виборах він обійшов свого конкурента, главу Міністерства закордонних справ Джеремі Ханта. Джонсон отримав 92 тис. голосів підтримки, а Хант — лише 46,7 тис. Про це стало відомо з онлайн-трансляції оголошення результатів виборів.