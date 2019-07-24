Борис Джонсон стал премьером Великобритании. Фото: zakon.kz

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Борис Джонсон, бывший министр иностранных дел правительства Терезы Мэй, 24 июля официально стал новым премьер-министром Великобритании.

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Новоизбранный лидер Консервативной партии занял пост главы правительства после того, как на встрече в Букингемском дворце Елизавета II попросила его сформировать новый состав правительства. Об этом сообщает Sky News.

Сегодня кортеж Джонсона по дороге на аудиенцию с королевой пытались остановить демонстранты организации Greenpeace. Правоохранителям пришлось оттеснили их с дороги, после чего кортеж продолжил путь.

По информации СМИ, новый премьер увеличит число женщин на должностях в своем правительстве и повысит представительство этнических меньшинств. Джонсон обещает, что выведет Великобританию из Европейского Союза до 31 октября, даже если парламент не одобрит соответствующее соглашение и придется реализовать жесткий сценарий выхода.

Напомним, 23 июля Борис Джонсон возглавил Консервативную партию Великобритании. На выборах он обошел своего конкурента, главу Министерства иностранных дел Джереми Ханта. Джонсон получил 92 тыс. голосов поддержки, а Хант — только 46,7 тыс. В свое время 55-летний Джонсон возглавлял МИД в правительстве Терезы Мэй и был мэром Лондона.